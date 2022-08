Iberdrola comienza la construcción de su mayor parque eólico: el East Anglia Three

Iberdrola ha comenzado a construir el que será su mayor parque eólico en todo el mundo: el East Anglia Three, en Reino Unido. Este complejo dará energía a 1,3 millones de hogares británicos, "superior a las poblaciones de Liverpool y Glasgow juntas", según ha indicado este jueves la energética española en un comunicado. La instalación, para la que la compañía destinará 6.500 millones de libras (unos 7.700 millones de euros al cambio actual), producirá 3.000 MW y comenzará a funcionar en 2025.

La mencionada capacidad equivale al 6% del objetivo de 50 GW de energía eólica marina fijado por el gobierno de Reino Unido para 2030. "East Anglia Three cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación, que tendrán una altura de hasta 247 metros, el equivalente a dos veces y media el tamaño del Big Ben (96 metros)", ha señalado Iberdrola.

La infraestructura contará con cuatro subestaciones marinas, una plataforma marina que albergará el alojamiento de las operaciones y cuatro cables submarinos para la exportación a la costa de la energía producida por el parque eólico, ubicado a 69 kilómetros mar adentro.

El East Anglia Three será el séptimo parque eólico marino de la compañía, tras los tres que ya están en funcionamiento: el Wikinger (350 MW), en el mar Báltico; el West of Duddon Sands (195 MW), en el mar de Irlanda; y el de East Anglia One. A estos se sumarán los de Saint-Brieuc, en Francia, con 500 MW; el Vineyard Wind 1 (806 MW), en Estados Unidos; y el Baltic Eagle (476 MW), que será el segundo parque eólico de la empresa en Alemania tras el Wikinger.

"Centrado en países con objetivos renovables ambiciosos, la compañía cuenta con una importante cartera de proyectos en Alemania, Japón, Suecia, Irlanda, Polonia, Taiwan y Filipinas, Estados Unidos y Renio Unido. En los próximos años, Iberdrola realizará inversiones por valor de unos 30.000 millones de euros en todo el mundo con el objetivo de alcanzar 12.000 MW de energía eólica marina en funcionamiento en 2030", ha añadido la energética.