Mercadona raciona las bolsas de hielo ante el desabastecimiento por los costes eléctricos

Los proveedores de hielo han advertido del desabastecimiento causado por los altos costes de fabricación y el encarecimiento de la electricidad, que ha provocado que se deje de producir de forma regular. La escasez de hielo está afectando a los supermercados y también a la hostelería ante la elevada demanda debido a las altas temperaturas.

"Estamos distribuyendo 24 toneladas a la semana, cuando antes repartíamos 24 toneladas al día", ha explicado el responsable del área comercial y de marketing de Hielos Everest, Jhonatan Poma, en declaraciones a Onda Cero.

Los fabricantes de hielo no pudieron producir y almacenar en invierno lo suficiente por los altos precios la luz y ahora no tienen el 'stock' necesario para abastecer la demanda. Por lo general, este es un problema que afecta a los cubitos de hielo o hielo picado y no tanto al hielo que sirve para mantener fresco el pescado u otros alimentos.

En este contexto, Poma ha asegurado que esta situación está afectando "gravemente" a la hostelería y empresas de eventos, que no pueden ofrecer hielo a sus clientes que piden. "Si con este calor te vas a tomar una bebida o un cóctel y no hay hielo, pues te vas a casa", ha señalado.

La falta de abastecimiento de hielo en los supermercados de todo el país se ha convertido ya en un problema que afecta de forma "generalizada" a estos establecimientos, según han confirmado fuentes del sector de la distribución. En algunas tiendas de grandes cadenas de supermercados como Mercadona, la oferta de hielo se ha limitado de forma temporal a un máximo de cinco bolsas o un saco por cliente; otras como Consum limita el producto a dos bolsas por cliente y día.

Aún así, estas fuentes confirman que la limitación puede variar incluso dentro de una misma cadena, con establecimientos en los que no haya restricciones.

Por su parte, la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova) ha descartado que vayan a producirse problemas de abastecimiento de hielo en cubitos y picado en los hogares.

La asociación ha considerado que la falta temporal de suministro de este producto es una cuestión puntual. Además, el director de Asucova, Pedro Reig, ha asegurado a EFE que los consumidores no están realizando acopio de hielo y que la limitación viene derivada de la falta de suministro del canal Horeca (hostelería y restauración). Sin embargo, fuentes de la patronal hostelera han negado en declaraciones a Efe que este problema esté afectado al sector, aunque han indicado que puede haber "casos puntuales" de falta de abastecimiento en bares y restaurantes.

Por su parte, Poma ha lamentado que los fabricantes no puedan producir y vender el hielo suficiente, precisamente en esta época del año que es su temporada alta. "Si se nos acaba el verano sin poder vender, ya me dirás", ha explicado Poma, quien ha añadido que, ante este panorama, empresas como la suya han tenido que forzar a sus trabajadores a cogerse vacaciones: "Tenemos al personal en casa y las furgonetas paralizadas".