Los bonos, una opción ante el parón económico

EE UU, mejor. Otra de las claves para el mundo inversor es la fortaleza del dólar, que se revaloriza un 11% frente al euro en el año. Los analistas no esperan una escalada mayor que la ya lograda hasta tocar la paridad. Pero seguirá fuerte durante todo el año. Así lo indica Ignacio Dolz de Espejo, director de inversión de Mutuactivos: “El dólar ha corrido mucho. No solo por ser activo refugio, sino porque la crisis energética está provocando divergencias de largo plazo en el crecimiento entre

EE UU y Europa, y el BCE no puede seguir el ritmo de la Fed”.