Combate la ola de calor con estas apps gratuitas

Las altas temperaturas provocadas por la ola de calor que azota a España se han convertido en un tema de actualidad. Seguramente habrás escuchado diferentes consejos para evitar este peligroso problema: estar bien hidratado, intentar evitar las horas con temperaturas máximas… Pero además, puedes instalar algunas apps que te ayudarán a combatir la ola de calor y salir victorioso.

Hablamos de aplicaciones que podrás encontrar de forma totalmente gratuita para que las puedas descargar en tu teléfono. Algunas de ellas están solo disponibles en iPhone, pero otras apps para combatir la ola de calor estarán en ambos sistemas.

Las mejores apps para combatir la ola de calor

Como podrás comprobar, hemos hecho una selección con diferentes aplicaciones que tienes que tener instaladas en tu teléfono para evitar que las altas temperaturas te jueguen una mala pasada.

Para empezar, deberías instalar Windy en tu teléfono. Disponible a través de este enlace para dispositivos iOS o este otro link para terminales Android, Windy es una potente herramienta que nos permite ver las condiciones climatológicas de nuestro entorno.

Esta app nos mostrará la temperatura y su predicción, pudiendo ver el viento, precipitaciones y mucho más. Incluso podrás consultarla a través de tu reloj inteligente, por lo que es una excelente opción a tener en cuenta.

ampliar foto Piscina con agua Unplash

Otra excelente opción a tener en cuenta, aunque por desgracia solo está disponible para terminales iOS, es Shadowmap, disponible a través de este enlace y que, como su nombre indica, te ayudará a encontrar zonas de sombra a través de un mapa detallado que te puede salvar de más de un apuro. Sin duda, una app para combatir la ola de calor que no debe faltar en tu iPhone.

La última opción que te vamos a recomendar es otra de las apps imprescindibles si tienes que hacer frente a las altas temperaturas. El problema es que muchos de nosotros no nos paramos a beber agua cuando realmente es necesario. Ya sea por despiste o desidia, puede causar más de un dolor de cabeza.

Por suerte, hay muchas aplicaciones en la App Store y Google Play que te ayudarán a través de un sistema de notificaciones para que te hidrates como es debido. Aunque hay muchas opciones, te recomendamos Aqua Alarma: Beber agua a diario si tienes un iPhone ya que cuenta con excelentes valoraciones entre los usuarios. Si tienes un teléfono Android, que sepas que Recordatorio beber agua - Alerta y registro es la mejor opción para mantenerte siempre hidratado.

Como habrás podido ver, son tres aplicaciones (dos si utilizas un teléfono Android) que no ocupan demasiado espacio, son gratuitas y te ayudarán a combatir la ola de calor. Así que no dudes en probarlas para que las altas temperaturas no se te hagan tan cuesta arriba.