Netflix para iPhone y iPad ya te permite suscribirte fuera de la App Store

Hace poco os anunciamos que Netflix se había asociado con Microsoft para que sea la empresa que gestione su próxima tarifa de suscripción con publicidad. Ahora, traemos otra novedad: los usuarios de Apple ya pueden comenzar a suscribirse a Netflix a través de su sitio web.

Por si no lo sabías, a principios de este año, Apple comenzó a permitir que las apps de contenidos bajo demanda utilicen enlaces externos para pagar la suscripción fuera de la App Store. Y Netflix no ha tardado en lanzar una actualización en la app de iOS para que los usuarios puedan suscribirse a su servicio a través de la web de Netflix, para no tener que pagar nada a Apple por ello.

Tal y como han informado los compañeros de 9to5Mac, la aplicación de Netflix utiliza ahora una nueva API en iOS para este tipo de apps y que permite llevarte a una página web externa antes de comenzar el proceso de suscripción.

Ya puedes suscribirte a Netflix a través de la web usando tu iPad o iPhone

Aunque no se sabe cuándo comenzó este despliegue, ya que la plataforma no ha informado nada al respecto, parece que esta actualización ha llegado a todos los usuarios a nivel global, por lo que si tienes un iPad o un iPhone y quieres suscribirte a Netflix, ahora lo podrás hacer desde la web del servicio.

ampliar foto Imagen del nuevo anuncio de Netflix 9to5Mac

Como verás en la imagen que encabeza estas líneas, en el momento en el que inicies el proceso de suscripción a través de la app de Netflix para iPad o iPhone, te aparecerá una nueva ventana indicando que “Estás a punto de salir de la aplicación e ir a un sitio web externo”, que será donde te suscribirás. Además, en el mensaje indica que la suscripción no será cosa de Apple, sino que todo deberá gestionarse a través de Netflix.

Tal y como indican “cualquier cuenta o compra realizada fuera de esta app será gestionada por el desarrollador "Netflix". La cuenta de la App Store, los métodos de pago almacenados y las funciones relacionadas, como la gestión de la suscripción y las solicitudes de reembolso, no estarán disponibles. Apple no es responsable de la privacidad o seguridad de las transacciones realizadas con este desarrollador.”

¿Tienes alguna ventaja como cliente? Lo cierto es que no, ya que las tarifas son exactamente las mismas, pero Netflix se evita tener que seguir pagando la comisión del 30% a Apple por cada suscripción, y que se reduce al 15% una vez pasado el primer año.

De esta manera, si eres usuario de un iPhone o un iPad y quieres suscribirte a Netflix, no te preocupes si ves que aparece una web externa ya que es completamente normal.