El BCE acelera y sube los tipos hasta el 0,5% para aplacar la inflación

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no quiso entrar a valorar el anuncio de un impuesto a la banca en España. “Es difícil opinar cuando no conoces los detalles del impuesto. No conocemos los detalles y nuestra opinión no puede ser completa”, afirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno del BCE. Guindos no dejó pasar la ocasión para recordar que la institución ha defendido previamente la necesidad de que este tipo de medidas no dificulten la concesión de crédito ni endurezcan las condiciones de financiación, así como tampoco perjudiquen la solvencia del sector.