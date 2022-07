Las claves del nuevo mecanismo del BCE para aplacar la subida de las primas de riesgo periféricas

El BCE ha dado luz verde al nuevo mecanismo con el que busca atajar la fragmentación de la zona euro. El Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI) servirá para apoyar la transmisión efectiva de la política monetaria del banco central y garantizará, según ha explicado el banco central, que se transmita a todos los países de la zona euro.

La herramienta, que complementa los programas ya existentes, como el programa de compras antipandemia PEPP, y el programa de compra de activos APP, podrá activarse para "contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas e injustificadas que representan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro", explica el BCE, que añade que con ello busca cumplir con mayor eficacia el mandato del Consejo de Gobierno de estabilidad de precios. Con todo, el BCE quiere seguir utilizando la reinversión de los vencimientos del PEPP como la principal "línea de defensa" para contrarrestar el alza de las rentabilidades de la deuda soberana.

El TPI, que deberá ser activado por unanimidad por los miembros del consejo de Gobierno el BCE, podrá comprar deuda en el mercado secundario de valores del país afectado. Las compras no estarán limitadas y su tamaño dependerá de la gravedad de los riesgos que enfrenta la transmisión de la política monetaria.

El Consejo de Gobierno del BCE tendrá en cuenta cuatro criterios a la hora de evaluar si un país es apto para activar este programa. En primer lugar el estado miembro deberá cumplir con las normas fiscales de la UE y no estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo, o no haber tomado medidas tras una recomendación por parte de la Comisión Europea.

En segundo lugar deberá mostrar una ausencia de desequilibrios macro severos, que implica no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo o no ser evaluado como que no tomó la acción correctiva tras las recomendaciones del Consejo de la UE. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento sienta las bases de la reglas fiscales al establecer límites del 3% sobre el PIB al déficit público y del 60% del PIB en el caso de la deuda. Cuando un Estado miembro sobrepasa esas fronteras, por regla general, recibe un apercibimiento por parte de Bruselas, que puede traducirse en un procedimiento de desequilibrio excesivo si el desvío y el riesgo es demasiado elevado. Cabe recordar que las reglas fiscales se encuentran actualmente congeladas y que la suspensión temporal se mantendrá durante todo el año 2023. El objetivo de la Comisión y de algunos países como España es revisarlas para que los límites se personalicen y adapten a cada socio.

El BCE establece como cuarto criterio la sostenibilidad fiscal de su deuda, para lo que se tendrán en cuenta los análisis de sostenibilidad de la deuda realizados por la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, junto con el análisis interno del BCE. Estos planes de consolidación fiscal suelen comprometer una senda sostenida y creíble de reducción del déficit y la deuda pública, con un control especial del gasto y una fiscalización mayor de los ingresos.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva meses reclamando al Ejecutivo un plan de consolidación a partir de 2025 ante el riesgo de que la deuda se dispare una vez que el crecimiento del PIB pierda fuelle tras lo peor de la pandemia. Y en cuarto lugar, deberá contar con políticas macro sólidas y sostenibles. Esto implicará el cumplimiento de los compromisos presentados en los planes de recuperación y resiliencia del Recovery and Resilience Facility y de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea en el ámbito fiscal en el marco del semestre europeo.

La nueva herramienta, que no tendrá límites, podrá activarse si se cumplen las circunstancias específicas para todos los países miembros de la zona euro siempre y cuando el consejo de gobierno del BCE determine que el país es elegible.

Una vez activado el TPI, las compras serán canceladas en el momento que se garantice la transmisión de la política monetaria, o que las tensiones que sufre el mercado de deuda se deban a los fundamentales del país, y no al proceso de normalización.