Abogados que aún sueñan con ser estrellas del rock

BORJA LÓPEZ Socio en AMBAR

En la cabeza de Borja López algo hizo clic. Fue un día en la oficina. “Miré hacia atrás y hacia mi futuro y pensé: ¿qué quiero hacer con mi vida? Estaba muy contento como abogado, pero me di cuenta de que le estaba robando mi tiempo a cosas que me hacían verdaderamente feliz”. Desde entonces la fotografía entró como un ciclón en su rutina y ahora es “imprescindible”. La abogacía, dice, le permite ser el fotógrafo que siempre quiso ser. En Ambar nunca tuvo problemas por poner cuerpo y alma en su verdadera pasión cuando no lleva la toga, pero en otros sitios no ha sido así. “Apoyan y respetan mi faceta de fotógrafo sin que entiendan, como he visto alguna vez, que pueda impedir ejercer la abogacía al más alto nivel de compromiso y dedicación”. Su nombre artístico es Juergen Lawyer, porque en “una época me gustó mucho el trabajo de un fotógrafo que se llama Juergen Teller”.