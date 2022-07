Cofides acelera para firmar nuevos acuerdos de coinversión con fondos soberanos

2.800 millones. Los fondos soberanos aceleraron su inversión directa en empresas españolas durante 2021 hasta los 2.800 millones de euros. Se trata de una cifra récord solo superada en los años 2011 y 2009 según las últimas cifras proporcionadas por el instituto de Comercio Exterior (ICEX). En el Informe Fondos Soberanos 2021, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University junto al propio ICEX se refleja que los fondos soberanos invirtieron en 12 empresas españolas.

Singapur y Abu Dabi. Este aumento de la inversión soberana en 2021 estuvo impulsada por GIC, uno de los dos fondos soberanos de Singapur, y un país destacado, Abu Dabi. Tecnología, energías renovables y seguridad alimentaria-agritech, fueron los sectores que despertaron mayor interés para los fondos en todo el mundo, por número de operaciones. De hecho, la tecnología representó el 42% de todas las transacciones.

Los fondos más activos. A nivel global, los inversores soberanos más activos el pasado año fueron dos fondos de Singapur: Temasek y GIC. El emiratí Mubadala, con 80 operaciones en el periodo analizado, se ubicó también en los primeros puestos del ranking. Igualmente, destacan el Russian Direct Investment Fund o el National Infrastructure Investment Fund de India.