Así será el primer congreso de emprendimiento y discapacidad

El primer Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en Madrid. El evento surge de la mano de la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS).

El objetivo de este evento es dar a conocer la realidad del emprendimiento entre las personas con discapacidad. Además, en el marco de estas jornadas también se presentará el ‘Libro Blanco sobre Emprendimiento y Discapacidad’, que actualmente se está elaborando.

El Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad servirá también como punto de encuentro para favorecer la cooperación empresarial entre los emprendedores que padezcan algún tipo de discapacidad, los posibles inversores y otros agentes del ecosistema emprendedor.

Creación de empleo

En él podrán participar tanto emprendedores con discapacidad como profesionales y técnicos de orientación al empleo, personal interesado de los Servicios Autonómicos de Empleo, entes locales, universidades y otras entidades públicas o privadas que ofrezcan apoyo en el ámbito empresarial.

Durante la presentación del evento, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, asegura que la Fundación ya ha ayudado a unas 1.900 personas con discapacidad interesadas en iniciar un negocio. “De todos los negocios emprendidos por personas con discapacidad, el 85% continúan adelante, una cifra que en el caso de quienes no tienen discapacidad llega solo al 60%”. Asimismo, ha asegurado que el 40% de los emprendedores que han visto respaldado su trabajo por la Fundación ONCE “han creado puestos de trabajo, lo que demuestra que invertir en esta rama del empleo es rentable y positivo”.

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha destacado la importancia de trabajar con Fundación ONCE y ASEMDIS en la promoción del emprendimiento entre personas con discapacidad. Según él, “contribuir con operadores de esta relevancia a impulsar el emprendimiento es casi la ecuación perfecta dentro de nuestra estrategia”.

Por último, la presidenta de ASEDEMIS, Lidia Parra, ha recordado que con estas iniciativas también “se propone ayudar especialmente a las mujeres con discapacidad que quieren poner en marcha un negocio y que son, en muchas ocasiones, víctimas de violencia de género”.