El camino para reforzar la sostenibilidad de la economía

“Acrescere nació gracias a un matrimonio que no podía tener hijos y que decidió abrir su casa de Madrid para adoptar a jóvenes y menores que no tenían familia o que no podían vivir con ella”, cuenta Germán Martínez Corral, miembro del patronato y director de socios y alianzas. Hoy, 13 años después, además de estar presentes en Madrid, también lo están en Valencia, y luchan por ofrecer a estos niños y jóvenes la oportunidad de salir de su grave situación de exclusión social. Con la donación de BBVA, Acrescere podrá impulsar el Programa Adelante para más de 200 jóvenes sin familia que, al cumplir los 18 años quedan fuera del sistema nacional de ayudas. El proyecto cuenta con cuatro focos de actuación: vivienda y demás necesidades básicas, escuela para la mejora de la empleabilidad, servicio de apoyo psicológico y trabajo en alianzas con empresas y en la propia empresa de inserción de la fundación.