AEB y sindicatos se emplazan a septiembre para discutir la subida de salarios en la banca

La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos CC OO, UGT y FINE se han emplazado al próximo mes de septiembre para discutir la subida salarial de los trabajadores del sector debido al contexto de alta inflación, que se situó en el 10,2% en el mes de junio, el nivel más alto de los últimos 37 años.

Tras la última reunión celebrada en el marco del observatorio sectorial, en el que se está analizando la situación, las posiciones siguen alejadas. La patronal mantiene su postura de continuar con las mismas condiciones firmadas en el convenio actual de banca que cubre el periodo 2019-2023, mientras que los representantes de los trabajadores piden una revisión salarial por el cambio en la coyuntura macroeconómica respecto a la situación que se daba cuando se firmó el convenio.

Según explican fuentes de CC OO, la AEB presentó en la última reunión un informe que hacía balance de la evolución de los salarios y la inflación desde 2006 y en base a esos datos estima que los sueldos están bien cubiertos para soportar la inflación y no se han devaluado. Aunque la patronal no ha proporcionado detalles de la reunión, en las últimas semanas viene alejando la posibilidad de abrir el convenio. La propia presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, afirmó que “es momento de ser responsable y no tomar medidas que incrementen la espiral inflacionista”.

Sin embargo, los sindicatos aducen una pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios desbocada. Aunque todavía no han presentado propuestas cerradas, piden una recuperación salarial en 2021 e incluir una revisión para 2022 y 2023. “En ocasiones anteriores no ha habido estas diferencias tan grandes entre las previsiones que se manejaban cuando se firmó el convenio y las previsiones actuales. Pedimos que los salarios se ajusten a la realidad de la economía de precios, si no iremos a una situación de conflicto laboral”, explican desde CC OO.

Tanto CC OO como UGT y FINE defienden que el artículo 86 del Estatuto del Trabajador les habilita a revisar las condiciones del convenio. Además, apuntan, se darán hasta septiembre para que las patronales tengan tiempo de analizar la evolución del negocio bancario.“Necesitan un tiempo para ver cómo evolucionan los resultados y cómo van a impactar en los negocios las subidas de tipos de interés”, explican las mismas fuentes.

El actual convenio de banca que cubre el periodo 2019-2023 se firmó en enero de 2021 y contempla una subida salarial del 0,25% para 2021, del 1% para 2022, y del 1,25% para 2023. Además, prevé un pago único fuera de las tablas salariales del 0,25% en 2022, 2023 y 2024 en los bancos que presenten resultados positivos o repartan dividendos en el año anterior.