Las consultoras esperan facturar este año un 6,3% más pese a la guerra y la inflación

Las empresas del sector de la consultoría aumentaron sus ingresos el año pasado un 9,5% hasta alcanzar una facturación global de 15.921 millones de euros y esperan que este 2022 cierre con otro alza del 6,3%, y "eso pese a que las previsiones pueden cambiar en lo que queda de año, dada la complicada situación actual", ha advertido este miércoles la presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), Elena Salgado, refiriéndose a los efectos de la guerra y la elevada inflación. "De confirmarse ese crecimiento del 6,3% este ejercicio, que ójala se cumpla, será, sin duda, todo un éxito", ha augurado.

Pese a lo difícil que ha sido este año calcular cómo evolucionarán los ingresos, el dato de esa mejora del 6,3% se basa en los contratos que tienen en vigor muchas empresas del sector y en la necesidad de digitalizarse de numerosas compañías y de la Administración Pública, proyectos que se verán impulsados con la llegada de los fondos Next Generation.

El informe presentado esta mañana por la también exministra de Economía destaca que el crecimiento experimentado por el sector ha venido impulsado por los ingresos tanto en el mercado nacional, como en el exterior, que protagonizaron avances del 3,9% y un 29,6%, hasta sumar 11.784 y 4.137 millones de euros, respectivamente.

En la distribución de los ingresos por áreas, el outsourcing mantuvo su liderazgo un año más al concentrar el 48,1% de los ingresos, seguido de los servicios de desarrollo e integración, con el 30,2%, y el de consultoría, con el 21,7%.

Respecto a qué actividades son las que contratan más los servicios de estas empresas, tampoco hubo sorpresas relevantes. El sector financiero fue un año más el principal demandante de servicios de consultoría, al acumular el 30,5% de los ingresos, equivalente a 4.856 millones de euros. Le siguió la Administración Pública y el sector energético, con el 15,2% y el 13,1% de los ingresos, respectivamente.

En cuanto a la evolución del empleo, Salgado ha destacado cómo el año pasado también fue un gran ejercicio y cómo el sector de la consultoría se distingue por generar puestos de trabajo de calidad. El número de profesionales cerró 2021 por encima de los 227.000, cifra que representa un 11,9% más. El único aspecto negativo fue que la proporción de mujeres apenas llega a un tercio, un 32,2%, "lo que no deja de ser reflejo de lo que está pasando en las matriculaciones de las carreras STEM, las más demandadas para trabajar en esta actividad", ha comentado la presidenta de la AEC. "El número de mujeres trabajadoras en el sector no está creciendo de manera significativa, por lo que hay que seguir haciendo esfuerzos", ha avisado Salgado.

Preguntada por qué medidas deberían implementarse para hacer más atractivas las enseñanzas técnicas a las jóvenes, la responsable de la patronal ha sugerido que hace falta mejorar la educación de las matemáticas a todos los niveles y hacer ver la importancia que tienen estas carreras. "Debemos convencer a nuestras jóvenes que las matemáticas o las carreras técnicas tienen la misma dimensión social y humanística que otras más tradicionales como la enseñanza o la medicina", ha apuntado. Más del 61% de los trabajadores del sector dispone de titulación universitaria y casi el 70% de los titulados viene de áreas STEM, si bien el informe destaca el avance registrado por la contratación de titulados en formación profesional, que alcanzó el año pasado el 21,7% de la plantilla, algo calificado como "muy buena noticia" por Elena Salgado.

El estudio añade que el 29% de los nuevos contratos firmados en 2021 correspondieron a recién graduados sin experiencia profesional. Las empresas de consultoría invirtieron el año pasado 79 millones de euros en formación, el 16% más, y destinaron a su propia innovación el 4,5% de sus ingresos, unos 717 millones, un 25,6% más que el año anterior.

"Habrá convenio colectivo"

Preguntada por el conflicto abierto con los sindicatos del sector y la falta de acuerdo para actualizar el convenio, Salgado ha eludido dar detalle sobre la marcha de la negociación, pero se ha mostrado confiada en que se llegará a un acuerdo que permitirá la firma de un marco para las relaciones laborales en las empresas del sector. "Un convenio es un acuerdo, algo que a veces se olvida", ha destacado, y ha vaticinado que éste será tan amplio como permitan las partes.

Respecto a las acusaciones vertidas por los sindicatos sobre la intención de la patronal de querer imponer jornadas de 12 horas y no querer mejorar los salarios de entrada mucho más allá del salario mínimo interprofesional, ha insistido en que la AEC ha querido adoptar desde el principio una táctica de negociación "discreta", si bien ha señalado que todas las tácticas de negociación son legítimas.

Los sindicatos han afirmado después de los paros parciales celebrados el pasado 23 de junio que si la patronal no rectifica su posición de partida, el próximo otoño aumentarán la intensidad de sus protestas y no descartan convocar una huelga general en el sector, que sería la primera de toda su historia.

Por último, sobre si el Gobierno está actuando correctamente para atajar la inflación, Salgado ha advertido que estamos ante una "inflación de oferta, no de demanda, por lo que quizás algunas medidas que se están planteando no sean las más convenientes, como una subida de tipos". "Sobre el Gobierno no voy a hablar, pero lo cierto es que éste y todos los Gobiernos están haciendo lo que está en sus manos", ha añadido.