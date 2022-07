El mejor restaurante del mundo pierde dinero en 2021

Noma, el mejor restaurante del mundo, según la lista The World's 50 Best Restaurants –al menos hasta el 18 de julio, cuando se anuncie en Londres la nueva clasificación, a la que el restaurante de Rene Redzepi no podrá optar al haber estado ya en el número uno, según las normas impuestas desde la organización– entró en números rojos el año pasado.

Desde hacía cuatro años –en 2017 entró en pérdidas debido a que permaneció cerrado buena parte del año por remodelación–, el restaurante, ubicado de momento en Copenhague, no perdía dinero, a pesar de que recibió el apoyo económico del gobierno danés, que concedió ayudas a la restauración durante a las restricciones derivadas de la pandemia. En 2021, según Bloomberg, perdió 1,69 millones de de coronas (230.000 euros al cambio) y recibió de la administración pública 10,9 millones de coronas (1,5 millones de euros).

El restaurante cerrará sus puertas en el mes de octubre. El cocinero y todo su equipo tienen previsto trasladarse temporalmente a otra ciudad fuera de Dinamarca, tal vez su nuevo destino esté en Asia, donde se instalarán durante 2023. Desde ahí planificará, coincidiendo con su vigésimo aniversario, el futuro de Noma, que durante cinco años ha encabezado el podio de la lista de los mejores restaurantes del mundo.

El gran sueño de Redzepi, según cuenta el portal Gastroeconomy, es tener dos restaurantes Noma: "uno en Copenhague, donde abriríamos durante el verano, y otro en otro lugar del mundo, donde funcionaríamos durante el invierno danés. Quiero vivir como los pájaros y cambiar en función de la estación”.

Rene Redzepi, en una imagen de archivo. Getty Images

Hasta el próximo 1 de octubre, Noma ofrece un menú basado en la temporada de verduras, surtidas por los agricultores y recolectores que trabajan con el restaurante, El precio del menú es de 3.000 coronas (404 euros), el maridaje de vinos, 1.800 coronas (242 euros), y con armonía de zumos, 1.000 coronas (135 euros).

Para el almuerzo, ofrece un paquete completo que incluye menú, maridaje de zumos o de vinos, agua y servicio de té o café: el precio con vinos es de 5.000 coronas (672 euros) y con zumos es de 4.200 coronas (565 euros).