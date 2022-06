Neinor Homes recibe interés de inversores por su cartera de activos de alquiler

Neinor Homes avanza en su intención de vender parte de su cartera de viviendas destinada al alquiler. La promotora vasca ha informado este martes, en un comunicado remitido a la CNMV, que ha iniciado conversaciones preliminares con distintos potenciales inversores para explorar opciones estratégicas respecto a ese portfolio, tal como avanzó Cinco Días en abril.

La empresa comienza el análisis de las alternativas disponibles respecto de esta cartera, de la que ha recibido muestras indicativas de interés, en un proceso de venta encargado a Savills. De momento, se desconoce los nombres de los inversores interesados.

La promotora opera en estos momentos 550 pisos destinados al alquiler y trabaja ya en diversos proyectos (en construcción, lanzamiento y preparación) con visibilidad sobre 4.600 viviendas, según informó a principio de año. A final de año prevé operar 1.000 casas en arrendamiento. La promotora estaría pensando en hacer caja ahora precisamente con esas 1.000 unidades de proyectos finalizados o a punto de terminar o, quizá, con otras 1.200 unidades previstas para 2023.

La promotora vasca cotizada lanzó en 2020 la división Neinor Rental con el objetivo de convertirse, además de en promotora de viviendas, en patrimonialista para el residencial en arrendamiento, poniendo al alquiler parte de sus edificios en construcción, en vez de vender los pisos uno a uno. El objetivo de la compañía es construir un parque de 5.000 viviendas en cinco años para esta nueva actividad.

En todo caso, Neinor aseguró que no se ha tomado ninguna decisión al respecto de las posibles operaciones ni sobre sus términos y condiciones y que no existe certeza alguna de que se lleguen a adoptar. A efectos aclaratorios, la socimi adelantó que no contempla la entrada de dichos inversores en el capital social de Neinor.

En referencia a esta operación, Neinor inició un estudio de las distintas alternativas estratégicas disponibles que incluían, entre otras, mantener ese negocio dentro del balance de la compañía, la entrada de socios en el capital, venta parcial por carteras, o cualquier otra estrategia de rotación de activos.