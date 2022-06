Solo el 11% del capital de Metrovacesa acepta la opa de Slim

Únicamente accionistas representativos del 11,47% del capital de Metrovacesa han aceptado la oferta de compra del magnate mexicano Carlos Slim a través de FCC. La opa anunciada en marzo iba dirigida sobre el 24% del capital de la promotora, de la que el empresario azteca ya controlaba el 5,4%.

Tras el resultado de esta operación, Slim controlará el 16,87% de la promotora controlada por Santander (que dispone del 49,3% del capital) y de BBVA (20,8%). De esta forma, se convierte en el tercer mayor accionista de la promotora de viviendas.

La CNMV anunció este lunes que la oferta de FCC ha logrado captar 17.397.696 acciones. De esta forma, Slim desembolsa 125,3 millones por esta porción de la tarta.

Era de prever que la opa no fuese suficientemente atractiva para los accionistas debido a que ya a inicio de mes, el consejo de administración de la inmobiliaria rechazase por unanimidad la opa parcial del empresario. Y sobre todo por el rechazo conjunto de Santander y BBVA, lo que hacía muy difícil que FCC convenciese a suficientes accionistas minoritarios para completar ese 24%.

Slim ha pagado 7,2 euros por acción, después de rebajar 0,6 euros su oferta por la decisión de Metrovacesa de repartir dividendo por ese montante. En la sesión del lunes, tras conocerse el desenlace de la opa, los títulos subían un 2,37% hasta los 6,92 euros.

En el informe del consejo de administración de Metrovacesa, encargado a Bank of America, para valorar si el precio que Slim estaba dispuesto a pagar es justo, se indicó claramente que la contraprestación ofrecida a los accionistas era "inadecuada desde un punto de vista financiero". El Grupo Santander ha considerado que el precio de la oferta "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones". Igualmente, BBVA ha apuntado que el precio de la oferta "no es suficientemente atractivo".

La intención de Slim al lanzar una opa parcial por el 24% era quedarse por debajo del límite del 30% que obliga a lanzar una opa por el 100% de la compañía.

El mayor problema para aceptar estas ofertas en el sector promotor es la baja cotización de este tipo de empresas respecto a la tasación de sus activos. Concretamente, Metrovacesa dispone de una cartera con un valor neto de los activos (NAV) de casi 2.500 millones, mientras su cotización está desplomada en los 1.070 millones.

Aunque Slim no haya logrado su objetivo total, se convierte en el tercer accionista de una de las grandes promotoras cotizadas, en un club al que también pertenecen Aedas y Neinor. El multimillonario ya está presente en el inmobiliario al controlar la mayor parte de la también cotizada Realia, que cuenta con negocio patrimonialista (fundamentalmente oficinas destinadas al alquiler) y promotor.

En Realia, el multimillonario (Forbes le calcula una fortuna de 81.200 millones de dólares) siguió una estrategia de crecimiento continuado a lo largo de varios meses en 2015.

Tomar medidas

El consejo de Metrovacesa, además, se guarda el as bajo la manga tras esta opa, según avisó a inicios de mes en un documento remitido al regulador. Apunta a que si, como resultado de la oferta, la acción no tuviese “una adecuada frecuencia de negociación y liquidez bursátil”, el consejo “analizará la situación y adoptará las decisiones que resulten razonables en función de las circunstancias y de las decisiones del resto de accionistas”.

La compañía puede manejar varias alternativas. De un lado, que los actuales accionistas pongan en venta una parte de sus acciones para incrementar el free float de la sociedad. Por el otro, lanzar una ampliación de capital, con el objetivo además de incrementar la liquidez, de diluir el peso que adquiera FCC en el accionariado, pero también el del resto de accionistas. Y también puede explorar otras opciones con un efecto más pequeño, como rubricar contratos de liquidez.