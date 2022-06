El consejo de Metrovacesa rechaza la opa de Slim por considerar bajo el precio

El consejo de administración de Metrovacesa ha rechazado por unanimidad la opa parcial del inversor mexicano Carlos Slim por el 24% del capital de la promotora española. La compañía explicó este lunes en un documento remitido a la CNMV que según un informe encargado a Bank of America, el precio aportado por el inversor mexicano a través de FCC es insuficiente. Slim ofrece 7,2 euros por acción.

Tanto Santander como BBVA, principales accionistas de Metrovacesa, descartan vender sus acciones al magnate mexicano, por lo que los consejeros de ambas entidades financieras se han sumado al resto de consejeros para rechazar una opa no solicitada, que se puede considerar como hostil.

"El Grupo Santander considera que el precio de la oferta no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Metrovacesa y que, a día de hoy, no tiene intención de aceptar la oferta con sus acciones (74.869.836 acciones representativas de un 49,36% del capital de Metrovacesa), si bien se reserva la facultad de revisar su intención si se produjese un cambio de circunstancias respecto de las existentes en la fecha del presente informe", se destaca en el documento remitido a la CNMV.

De igual forma, BBVA considera que el precio de la oferta "no es suficientemente atractivo y, a día de hoy, no tiene intención de aceptar", por lo que no venderá las acciones representativas del 20,85% del capital.

La CNMV autorizó la opa a finales del mes pasado. La filial inmobiliaria de FCC anunció a finales de marzo su intención de presentar esta oferta a un precio de 7,8 euros por acción. Sin embargo, unas semanas más tarde, lo redujo a 7,2 euros, dado que Metrovacesa decidió entregar un dividendo de 0,6 euros por acción. Con ese movimiento, FCC podrá alcanzar una participación máxima del 29,4% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4% del que ya es titular, en una operación valorada en 262 millones.

El consejo de Metrovacesa, como es obligatorio, analizó la oferta de FCC y contrató a BofA Securities como asesor financiero y a los despachos Hogan Lovells International y Uría Menéndez.

Además, el consejo de administración hizo constar que, con independencia del grado de aceptación que tenga la opa, Slim "en ningún caso alcanzará con la oferta una participación accionarial que le permita ejercer individualmente el control sobre las decisiones estratégicas o empresariales de Metrovacesa".

Tomar medidas

El consejo de Metrovacesa, además, se guarda el as bajo la manga de tomar medidas una vez termine la oferta, según avisa en el documento remitido este lunes al regulador. Apunta a que si, como resultado de la oferta, la acción no tuviese “una adecuada frecuencia de negociación y liquidez bursátil”, el consejo “analizará la situación y adoptará las decisiones que resulten razonables en función de las circunstancias y de las decisiones del resto de accionistas”.

En esencia estas medidas pueden ser dos. De un lado, que los actuales accionistas pongan en venta una parte de sus acciones para incrementar el free float de la sociedad. Por el otro, lanzar una ampliación de capital, con el objetivo además de incrementar la liquidez, de diluir el peso que adquiera FCC en el accionariado, pero también el del resto de accionistas.

En caso de que triunfe la opa de FCC, esta sociedad alcanzaría hasta el 29,4%. Esto provocaría que el free float de la compañía pase del 31% actual a apenas el 2%, toda vez que tanto Santander como BBVA han declarado que no venderán sus títulos.