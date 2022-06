Aerolíneas y agencias de viajes auguran una explosión del turismo nacional en verano

Agencias de viajes, aerolíneas y ferrocarril ya no disimulan su optimismo respecto a esta temporada alta. No solo por la recuperación del turismo extranjero, si no especialmente por las buenas perspectivas del turismo nacional, ansioso por viajar sin restricciones tras dos años de pandemia. Así se recoge en las principales conclusiones del Observatorio Nacional del Turismo Emisor, un estudio en cuya elaboración han participado firmas como Amadeus, Iberia, Carrefour Viajes o Ilunión Hoteles, en el que se anticipa que el turismo nacional volverá este veranoo a niveles prepandemia.

La encuesta, realizada a 1.121 personas entre el 20 de mayo y el 8 de junio, revela que el 89% de los turistas nacionales prevé viajar este verano (21 puntos más que hace doce meses) y que el 37% ya había reservado sus viajes en la primera semana de junio. “Es el verano de la recuperación en volumen y también en patrones de comportamiento. La recuperación del avión es muy relevante, que vuelve a cifras prepandemia en detrimento del coche, que servía de refugio durante la pandemia, y el hotel recupera la primera posición como preferencia en alojamiento, ya que es elegido por el 40% de los viajeros”, recalcó Adolfo García Serrano, director de ventas de Iberia. El directivo también destacó que el 40% de los turistas realizará un viaje al extranjero, incluso combinándolo con uno nacional.

Héctor Floro, gerente de Viajes Carrefour, aseguró que los viajes se concentrarán en agosto (el 42% de los encuestados optará por ese mes) y la media prevista de vacaciones será de ocho días (con un 24% del total), mientras que el viaje más predominante será el de sol y playa. “La recuperación es un hecho y no va a parar”, recalcó. En su opinión, la importante entrada de reservas en las últimas semanas habrá hecho que el porcentaje sea ahora más elevado que ese 37%. Por destinos, Europa sigue concentrando la mayoría de reservas, mientras que los viajes de largo radio aún no han cogido velocidad de crucero. “Las playas del Caribe y los viajes por capitales europeas son los productos más demandados, pero no se llegará a los niveles de 2019. Los destinos más visitados serán Caribe y EE UU”, señaló José Luis Méndez, presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV).

La encuesta también recoge los factores que pueden amenazar el crecimiento del turismo. El primer obstáculo es el incremento de precios (la inflación en España se situó en el 8,7% en mayo), citado por el 81% de los encuestados, que ya han notado un incremento de tarifas. Ya a mucha distancia aparece la llegada de otra crisis económica, tal y como anticipan el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional para el otoño, con un 68% de las respuestas, y la invasión de Ucrania y sus posibles consecuencias aparecen en tercer lugar, con un 55%.

Cifras prepandemia

El vigor del turismo nacional y la recuperación del internacional es lo que ha permitido a las grandes hoteleras adelantar la recuperación de la facturación y del beneficio prepandemia. Meliá, la primera hotelera de España, avanzó la pasada semana que este ejercicio lo cerrará con un resultado de explotación de 400 millones (en 2019 fue de 471 millones) y anunció que reducirá su deuda en al menos 250 millones. La hotelera balear retomará el crecimiento como uno de los pilares del negocio para el futuro y enseñó su nueva hoja de ruta, que pasa por la apertura de 40 hoteles al año, el doble del ritmo que había venido aplicando hasta la irrupción de la crisis sanitaria.

La hotelera balear RIU anunció esta mañana la apertura de su segundo hotel en Zanzibar, incluida en el calendario de cinco inauguraciones previstas para 2022. El hotel Riu Jambo tiene una categoría de cuatro estrellas, cuenta con 461 habitaciones y ofrece parte de sus servicios de restauración sobre una plataforma sobre el mar.