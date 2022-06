Los hoteles no encuentran trabajadores para la mejor temporada alta de su historia

La Alianza Hotelera, una organización formada por 16 cadenas que suman 165 hoteles y 17.021 habitaciones, ha puesto en marcha un plan piloto para contratar a 229 trabajadores en Latinoamérica con carácter inmediato e indefinido. “Que los trabajadores del sector turístico tengan que contar con un contrato fijo discontínuo es un anacronismo. Pagar a alguien por su inactividad y subvencionar el puesto de trabajo es algo nefasto”, recalca Fernando Gallardo, secretario de la Alianza Hotelera. En su opinión, el problema no reside en la estacionalidad ligada al turismo, si no en la excesiva atomización del sector. “Hay muchas empresas y casi todas muy pequeñas, lo que las hace poco competitivas”.

Gallardo recalca que el problema no tiene nada que ver con salarios bajos y sí con la posibilidad de ofrecer un empleo estable y con un valor social que ahora mismo está devaluado. Y pone en valor el plan piloto para contratar a 229 trabajadores en Latinoamérica, con carácter inmediato e indefinido. “Ya no será trabajo estacional, si no que los trabajadores se irán repartiendo entre los 165 hoteles a lo largo del año en función de la demanda y se les garantizará un empleo sin interrupciones”.

A medio y largo plazo, la organización quiere impulsar un debate sobre la necesidad de automatizar procesos en distintas profesiones turísticas. “Son trabajos de tan poco valor y con unas remuneraciones tan bajas que conviene automatizarlos”.