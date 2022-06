Se termina la espera: por fin habrá versión web gratuita de Photoshop

Una de las herramientas que no existen en una versión web que sea gratuita es Photoshop. Esta es una de las opciones más utilizadas históricamente para, entre otras cosas, editar imágenes de una forma avanzada y con multitud de opciones. Pues bien, parece que esto va a cambiar y te contamos la razón.

Es cierto que desde hace tiempo que existe una versión para navegador de la herramienta de la que hablamos, pero solamente estaba disponible para aquellos que tenían una cuenta de Adobe Creative Cloud. Por lo tanto, no era algo que todos pudieran usar. Y, por este motivo, se habían creado algunas opciones de terceros para poder editar imágenes online con muchas funciones… pero nunca con la cantidad de posibilidades que tiene Photoshop.

Adobe quiere cambiar la situación con Photoshop

Bien es cierto que algunos directivos de la compañía anunciaron que trabajaba en una opción online mejorada de su editor de imágenes online, pero no se conoce detalle alguno adicional al respecto. Y, uno de los primeros que se han revelado es que hablamos de un cliente en la nube que será completamente gratuito, por lo que será accesible para todos. Esto, sin duda alguna, son grandes noticias para muchos, pero especialmente para los que tiene un Chromecast que no disponen de una aplicación compatible.

Otra de las cosas que se han conocido es que el cliente tendrá limitaciones respecto a la opción que se instala en los ordenadores, pero esto es algo lógico debido a que la cantidad de posibilidades que es posible realizar con Photoshop. Lo que es seguro es que el trabajo con capas será completamente posible e, incluso, también varios efectos serán accesibles. Además, los que se decidan utilizar la reversión de pago, que la habrá, podrán acceder a todo lo que tiene en mente Adobe.

Unsplash

Qué lleva al lanzamiento de esta versión web

Pues parece claro que la versión de pago, además de combatir a otras opciones que ahora mismo son muy usadas como clientes online, como puede ser Photopea, parece bastante claro que se busca atraer a los usuarios para que acaben por ver las bondades del desarrollo y acaban por registrarse en la versión de pago que ya ofrece Adobe. En principio, todo el mundo gana.

Es importante mencionar que ya se ha comenzado con las pruebas, para tener claro que todo funciona como debe. El país elegido para ello es Canadá, pero no se tiene nada claro cuándo llegará a otras regiones, entre las que no faltará España. Además, está por ver si se combina con un cliente para móviles con el que se podrá revisar y dejar comentarios en las ediciones (pero no manipular estas).