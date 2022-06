Bruselas responde a Londres con tres procedimientos de infracción por romper el acuerdo del Brexit

La CE anunció este miércoles que reactivará un procedimiento de infracción contra el Reino Unido que había sido "congelado" y pondrá en marcha dos expedientes más después de la nueva ley impulsada por el primer ministro británico, Boris Johnson, para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit.

El expediente que Bruselas va a reactivar -después de haberlo "congelado" en marzo de 2021- se lanzó en su día porque Londres no estaba aplicando el acuerdo entre las partes en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios.

Bruselas va a enviar ahora al Reino Unido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción y, en caso de que Londres no responda de manera "satisfactoria", la UE podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, advirtieron fuentes comunitarias a Efe.

Además, la Comisión pondrá en marcha dos nuevos procedimientos en respuesta al incumplimiento por parte de Londres de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias, en particular por la falta de los controles necesarios y por no contar con persona le infraestructuras adecuados así como por no enviar datos sobre estadísticas comerciales relativas a Irlanda del Norte, como exige el protocolo entre las partes.

El comisario para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, dijo hoy en rueda de prensa que no existe "ninguna justificación legal o política para cambiar de forma unilateral un acuerdo internacional "y subrayó que lo que ha hecho Londres es "ilegal".

Consideró que es "legalmente inconcebible" que el Reino Unido decida qué tipo de bienes pueden entrar en el mercado único y subrayó que los Estados miembros están "unidos" en esta posición.

Por otra parte, insistió en que la UE no tiene ninguna intención de renegociar lo ha acordado. "No vamos a reabrir todo el protocolo negociado hace dos años", subrayó el comisario.

No obstante y pese a reconocer que los contactos con los británicos han sido inexistentes desde el pasado febrero, el comisario se mostró abierto a dialogar con Londres para resolver las diferencias.

"Es el momento de mostrar una voluntad política para encontrar soluciones", subrayó el comisario, e hizo hincapié en que ello exige una actitud "conjunta".

Al mismo tiempo, la Comisión Europea hizo públicos hoy detalles adicionales sobre las posibles soluciones que presentó el pasado octubre para facilitar la circulación de mercancías entre el Reino Unido e Irlanda del Norte.

En particular, presentó un modelo simplificado para la aplicación del protocolo, que incluye una serie de salvaguardias para garantizar que las mercancías no entren en el mercado único de la UE.

La Comisión cree que estas sugerencias abren el camino para resolverlos problemas de implementación relacionados con las aduanas y los aspectos sanitarios y fitosanitarios.