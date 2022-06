Bank of America aflora un 6,3% en Sabadell y se convierte en su primer accionista

Bank of America se ha convertido en el primer accionista de Sabadell. La entidad norteamericana ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cuenta con una participación del 6,323% en el banco catalán. Teniendo en cuenta el precio de los títulos de Sabadell al cierre de la Bolsa de hoy (0,78 euros por acción tras anotarse un 2,4%), está valorada en unos 276 millones de euros.

En concreto, Bank of America ha revelado una participación directa del 1,681% y otro 4,642% a través de instrumentos financieros, que suman el citado 6,323%. Se trata de un movimiento muy llamativo, ya que antes de este martes 15 de junio el banco norteamericano no había comunicado una participación significativa. Los grandes inversores están obligados a revelar sus posiciones cuando rebasan el 3%. Habitualmente hay accionistas que cuentan con participaciones cercanas a ese 3% y cuando lo superan se hace pública. En el caso de Bank of America se trata de una gran participación con la que se ha hecho de golpe.

De esta forma, BlackRock, que era el primer accionista del banco, queda relegado al segundo puesto con el 4,991%, seguido del magnate mexicano David Martínez Guzmán, con el 3,495%. Otras participaciones significativas las ostentan Lewis Sanders, que tiene un 3,473%; Fintech Europe, con el 3,105%; y el fondo Dimensional Fund Advisors, del multimillonario David Booth, que a principios de junio afloró un 3,011%.

Sabadell se ha convertido en un valor que ha despertado el apetito inversor por su rally en Bolsa. En 2021 fue el valor del Ibex que más subió (+70%) y en lo que va de año los títulos se anotan una revalorización del 37%. Superada la pandemia del Covid-19 en el primer trimestre de 2022 el banco registró un beneficio de 213 millones de euros, lo que supone prácticamente triplicar el resultado del mismo periodo del año anterior, mejorando todos los márgenes del negocio típico bancario.

Desde la reordenación del negocio llevada a cabo después del nombramiento de César González-Bueno la entidad viene mejorando con fuerza tanto la actividad bancaria como el desempeño en Bolsa. Para este ejercicio mantiene su previsión de cerrar el ejercicio con una rentabilidad ROTE del 6% (lo que supone un año de antelación frente a lo previsto en el plan estratégico).