El mercado castiga a H&M tras sumar otro trimestre sin recuperar las ventas pre-Covid

El grupo textil sueco H&M vive este miércoles una jornada negativa en el mercado bursátil, después de dar a conocer las cifras de ventas correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal, transcurrido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Sus títulos caen por encima del 4% y continúan con la racha negativa de la última semana, en la que sus acciones han perdido un 10% de su valor. En lo que va de año, el retroceso alcanza el 30%.

La compañía, una de las grandes rivales de Inditex, ha comunicado hoy unas ventas de 54.504 millones de coronas suecas, algo más de 5.100 millones de euros al cambio actual. Una cifra que representa un avance del 17% respecto al año anterior, del 12% si no se tiene en cuenta el impacto del tipo de cambio. Sin embargo, si se compara con el segundo trimestre de 2019, que no tuvo ningún tipo de afectación por la pandemia, el negocio de H&M todavía sigue un 5% por debajo. En el primer trimestre, la distancia estaba por encima del 10%, Desde que comenzó la pandemia, H&M aún no ha registrado un periodo trimestral con ingresos superiores a los que generaba antes de la crisis sanitaria del Covid-19.

La textil sueca presentará sus resultados completos el próximo 29 de junio. En los que publicó en el primer trimestre, todavía reseñaba una impacto tanto en ventas como en beneficios por los "efectos negativos de la pandemia en muchos de los principales mercados del grupo": En ese periodo, su beneficio operativo apenas fue de 43 mllones de euros, en un entorno de costes al alza en materias primas y transportes, y de desconfianza entre los consumidores acerca del panorama económico.

Entonces, su consejera delegada, Helena Helmersson, ya avisó de que el grupo debería subir los precios para mantener unos márgenes saludables, sin afectar a las prendas de las gamas más básicas. A esto se une el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania. Rusia suponía el 4% de sus ventas antes del conflicto. La medida en que esas subidas de precios sean efectivas para el correcto desempeño de la compañía explicarían las dudas del mercado reflejadas en la caída bursátil de este miércoles.