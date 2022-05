El plan del Gobierno para empresas que no encuentran trabajadores: que paguen más

El número dos del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de la ministra Yolanda Díaz, reunió ayer a la patronal y a los sindicatos para hacer un primer análisis de la problemática detectada por numerosas empresas que no encuentran trabajadores para cubrir casi 110.000 vacantes para las que no han hallado empleados. Esta es la cifra oficial de vacantes, pero empresas del sector de recursos humanos como Adecco elevan el volumen de estos puestos sin cubrir al 9% de las ofertas de empleo de las empresas en España.

Tras la reunión de ayer, los asistentes coincidieron en que el problema de falta de mano de obra en el mercado español no es ni mucho menos tan grave como el que vive Estados Unidos, donde el fenómeno conocido como la gran dimisión o la gran renuncia ha propiciado que más de cuatro millones de trabajadores abandonaran sus puestos de trabajo.

Sin embargo, una vez hecha esta constatación, el también secretario de Estado de Empleo, Pérez Rey, anunció que un primer análisis de esta problemática en España apunta a causas distintas a las estadounidenses para la falta de mano de obra y circunscribió el problema a determinados sectores donde “no se está pagando lo suficiente no se dan las condiciones laborales necesarias”. Así, a diferencia de las renuncias laborales en EE UU, donde los trabajadores están aprovechando el dinero ahorrado en pandemia o las ayudas públicas para dejar sus trabajos –que tampoco son los mejor pagados– en España hay empresas que, por mucho que busquen no encuentran empleados. Así, Pérez Rey especificó ayer que “algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y en la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral”.

A esto, el secretario de Estado sumó la problemática del precio de la vivienda, en zonas sobre todo turísticas donde el precio medio del alquiler está en 1.400 euros y los trabajadores debe de costeárselo para la temporada.

Fenómeno localizado

Según este análisis, no hay un problema generalizado de vacantes sino que se trata de un fenómeno localizado en sectores como la hostelería, la agricultura, el transporte o la construcción. Ante ello, la idea de los responsables del Ministerio Trabajo es volver a convocar a los agentes sociales dentro de dos semanas para tomar medidas al respecto. Pero, de momento, la primera receta del Gobierno tras el análisis conocido ayer es que las empresas paguen más y mejoren las condiciones de sus ofertas.

De hecho, los participantes en el encuentro de ayer citaron entre las posibles soluciones está la intensificación de la actividad inspectora del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones laborales de las ofertas de trabajo, más allá de las campañas concretas como la de la lucha contra el fraude en los fijos discontinuos y los contratos temporales que la Inspección tiene previsto arrancar este mismo jueves enviando centenares de cartas a empresas.

Sin embargo, otros expertos del sector apuntan también a otros motivos por los que hay falta de mano de obra en España y que no fueron tan mencionados tras la reunión de ayer. En concreto, la falta de formación que demandan las empresas, sobre todo para empleos cualificados de la industria manufacturera y las telecomunicaciones, por ejemplo. Aunque Pérez Rey sí citó que parte de las actuales vacantes se encuentran en actividades con gran complejidad técnica, como informática, computación en la nube, inteligencia artificial, realidad virtual o ciberseguridad. En estos casos las soluciones sí deben llegar a través de planes de recualificación.