Truco para WhatsApp: cómo recuperar los mensajes que has borrado

Uno de los apartados que no está bien solucionado en WhatsApp es el que tiene que ver con el recuperar los mensajes que se han borrado de la aplicación. Es cierto que la compañía no ofrece opciones que sean especialmente efectivas y sencillas de utilizar, pero alguna posibilidad existe en el caso de que no te quede más remedio que intentar lo que sea para tener de nuevo lo que tenías en algún chat. Te mostramos la opción que creemos que resulta más eficiente.

Una de las cosas que se pueden hacer es recurrir al historial de notificaciones que se incluye en uno de los widgets que tiene WhatsApp. Pero esta posibilidad no es la más eficiente, ya que no funciona en todos los terminales debido a que existen diferentes personalizaciones donde no funciona bien. Por lo tanto, el recuperar los mensajes mediante la copia de seguridad que ofrece la aplicación es más válido en nuestra opinión… pero no exento de detalles que debes conocer.

Qué es la copia de seguridad de WhatsApp

Esto es algo que desde hace tiempo ofrece la app, donde se guarda información para que puedas restaurar una copia de tu cuenta en el teléfono en el caso de que cambies de terminal o que tengas que restaurar el que utilizas. De esta forma, no te quedas sin los datos de las últimas conversaciones, lo que siempre es importante. El lugar en el que se guarda esta información es en Drive de Google y por defecto realizar esto está configurado de manera automática.

Pixabay

Pero no es perfecto por desgracia. Es posible que algunas cosas no las tengas guardadas si no has decidido hacer la copia de seguridad de manera manual (lo que es completamente posible en la configuración de la aplicación). Un ejemplo es un mensaje que eliminaste hace unos minutos que, seguro, no ha dado tiempo a guardarse en la copia de seguridad. Por lo tanto, si hay algo que es crucial, no dudes en hacer un proceso tú mismo para evitar problemas y tener todo disponible para seguir los pasos que te vamos a indicar.

Cómo restaurar los datos en la aplicación

Puedes efectuar este proceso tanto en iOS como en Android, y no debes asustarte si ves algo que te hace pensar que no es seguro… te aseguramos que si haces las cosas tal como las indicamos, todo irá como la seda. Esto es lo que tienes que hacer:

Quita la aplicación de WhatsApp en el terminal en cuestión. Ya que es la forma más rápida y efectiva de acceder a la copia de seguridad que deseas restaurar.

Ahora, accede a la tienda de aplicaciones oficial de tu sistema operativo y, sí, debes reinstalar la app para comenzar desde cero.

Ahora sigue los pasos para configurar todo y, cuando incluyas tu número de teléfono, la aplicación detectará que es una cuenta que ya existía y comprobará que tienes una copia de seguridad. Al detectarla te indicará si deseas utilizarla. Tienes que contestar afirmativamente.

Tienes que esperar un rato porque es posible que la información sea grande, por lo que se puede tardar un poco en completar el proceso.

Cuando acabe, verás que tienes todo de nuevo como si nada hubiera pasado.

SmartLife

Esta es la manera más precisa y fiable de recuperar mensajes siempre que los tengas dentro de la copia de seguridad, Esto es muy importante que lo tengas claro. Además, todo se realiza con herramientas oficiales, por lo que su buen funcionamiento está asegurado.