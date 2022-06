Cómo saber el espacio que te queda en los servicios de Google como Drive o Fotos

Muchos de los servicios que ofrece de forma gratuita Google necesitan del almacenamiento en la nube para funcionar. Un ejemplo son Drive o Foto (incluso WhatsApp realiza sus copias de seguridad en este lugar). El caso es que la compañía de Mountain View proporciona 15 GB de espacio gratuito que, en ocasiones, se queda corto. Te mostramos cómo saber si estás llegando al límite que te obliga a tomar medidas.

Debido al uso intenso que actualmente se hace de imágenes, vídeos y documentos compartidos, no es extraño que el espacio antes indicado sea poco para lo que necesitas. De esta manera, tendrás que recurrir a un borrado de lo que almacenas o, en su defecto, adquirir más espacio en la propia Google pagando una cuota mensual para ello. Pero en este artículo lo que sabrás es cómo conocer en todo momento si has consumido la práctica totalidad de lo que tienes -sea gratuito o no-.

Cómo saber si te quedas sin espacio en Google

Por suerte, la firma norteamericana ha pensado en ofrecer esta posibilidad para que todos los que usan sus servicios puedan saber si están en peligro de quedarse sin espacio para guardar sus datos. Y, además, los pasos a seguir son sencillos y no vas a tener problema alguno en completarlos. Son los siguientes:

Accede a esta web para entrar en la información que existe respecto al almacenamiento que tienes de Google en la nube. Es posible que tengas que utilizar tu usuario y contraseña.

De forma directa entras en una página en la que puedes ver la cantidad de espacio que tienes y, además, en lo que está ocupado (mostrando un gráfico de colores para que sepas si es en Gmail, Fotos o Drive donde tienes más datos que son los culpables de que te estés quedando sin espacio).

Puedes dar uso a la opción Administrar almacenamiento si tienes que solucionar algún problema (y donde ves con más detalle el uso que le das al espacio en la nube). Aquí puedes desde borrar correos electrónicos hasta los archivos grandes de Drive si así lo deseas.

Incluso, hay un botón que te permite acceder a una web en la que puedes comprar más espacio a Google. Esta es una buena solución y no resulta especialmente cara.

Ya tienes todo lo que necesitas saber para comprobar el espacio utilizado en la nube por los servicios de Google.

SmartLife

Es importante indicar que en el caso de que te quedes sin espacio, recibes una notificación al respecto para que tomes medidas. Podrás utilizar muchas de las funciones de los servicios de Google, pero guardar datos no será posible. Eso sí, se te da un plazo que puede llegar a los dos años para que quites alguna cosa para volver a la normalidad… Pero, lo cierto, es que no es positivo esperar tanto tiempo.