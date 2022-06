WhatsApp será más seguro: hará que sea más difícil que te roben tu cuenta

Algunos usuarios han tenido la desagradable experiencia de perder su cuenta de WhatsApp al no ser precavido y compartir el código de verificación que se envía al instalar la app en un nuevo terminal. Y, el problema de esto es que no existe vuelta atrás. Pues bien, parece que la compañía desea acabar con este problema de forma radical… y son excelentes noticias.

Bien es cierto que si tienes activada la comprobación en dos pasos este problema no te afecta, pero no son precisamente mayoría los que tienen esta herramienta activada en su terminal. Por lo tanto, es lógico que la propia WhatsApp esté trabajando en mejorar su sistema de protección cuando se instala la aplicación en un nuevo terminal y se desea realizar una migración segura. Y, por lo que parece, lo ha encontrado y con acierto, todo hay que decirlo.

Qué está preparando WhatsApp

Lo que se ha comenzado a probar es el envío de un segundo mensaje de verificación que contiene un código que será obligatorio introducir para que el cambio de terminal activo con una cuenta de la aplicación de mensajería cambie. De esta manera, más de uno ante la petición de la información por parte de terceros no dará el paso e, incluso, si la compañía decide incluir un mensaje de advertencia, las cosas mejorarán en lo que tiene que ver con la seguridad.

WABetaInfo

El envío se realizará por SMS como ocurre actualmente, por lo que el que tiene el terminal con WhatsApp completamente funcionando será quien sepa los datos, y todo apunta que para poder introducir la información será necesario esperar una cuenta atrás para que el sistema ofrezca las máximas garantías. La verdad es que es una excelente idea y que puede ayudar a muchos a no tener un problema importante por no ser lo suficientemente cuidadosos. Ya se sabe: un fallo es un despiste, dos…

Un avance que es importante y necesario

Debido a que en WhatsApp, al contrario de lo que ocurre en otras aplicaciones, no se genera un aviso adicional en el que se comunica al usuario que un nuevo dispositivo está intentando acceder a la cuenta (algo que ha librado a más de uno de perder su cuenta), no es para nada mala idea que se Introduzca este segundo paso con código de verificación para que los más despistados estén completamente seguros.

Por el momento esta novedad se está probando de forma interna, pero es seguro que en poco tiempo comenzarán las pruebas reales y debido a lo crucial que es no se tardará mucho en ofrecer esta posibilidad a todos los usuarios. Además, será una herramienta activada por defecto, por lo que no será el usuario quién decida si se utiliza o no. Todo pinta muy bien, la verdad.