WhatsApp sigue con sus mejoras: permitirá recuperar mensajes borrados

Uno de los fallos que suelen cometerse cuando se utiliza una aplicación en el móvil es eliminar algo. Si has fallado automáticamente te arrepientes y, en general, las apps permiten deshacer el entuerto de forma casi automática. Una de las que sorprendentemente no ofrece esta posibilidad, es WhatsApp. Pero, por lo que se ha conocido, esto va a cambiar en poco tiempo.

Lo cierto es que no ofrece esta opción, es algo que no tiene mucho sentido para un desarrollo en el que se envían contenidos de manera constante, ya sea texto o multimedia. Lo habitual es equivocarse de vez en cuando y, por ello, lo lógico es permitir a los usuarios corregir aquello que no ha salido como debe. Ayer mismo se conocía que se estaba trabajando en dar el paso con la edición de los mensajes y, hoy, le llega el turno al borrado de estos. Esta es una excelente idea que llega tarde, sí, pero no deja de ser una gran noticia.

Qué está robando exactamente WhatsApp

Pues como se puede ver en la imagen que dejamos tras este párrafo es el añadir una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla una vez que has eliminado algún tipo de contenido. En el caso de dar uso al enlace que aparece en él, el mensaje que has borrado aparece de nuevo como por arte de magia. Es decir, una forma de evitar errores no deseados sin que exista un problema por ello -tanto en los chats personales como en los de grupo-. El modo de proceder es similar a la que ya existen en otras aplicaciones, y lo cierto es que resulta de gran ayuda y no es nada molesto. Vamos, un acierto.

WABetaInfo

No todo es bueno en este añadido

Lo primero que llama la atención es el tiempo que han decido en WhatsApp que se muestre la barra en la que está el enlace que permite traer de vuelta un mensaje eliminado. Si los datos que se han publicado son correctos, serán unos pocos segundos los que se puede ver en la pantalla. Si como parece son menos de cinco, es posible que sea poco para una decisión que se tiene que valorar adecuadamente. Veremos si esto se confirma realmente, pero lo ideal sería dejar algo más la opción visible.

Por otro lado, la función por el momento solo funciona para los contenidos que se han eliminado para nosotros mismos, lo que significa que su uso no es global -ya que aquello que se elimina para todos no será funcional la nueva opción, al menos por el momento-. De nuevo, sería mucho mejor que todo lo que se borra sea susceptible de ser recuperado, pero al menos ya se ha dado paso inicial, eso es cierto.

Llegada… habrá que esperar

Por el momento esta nueva opción en WhatsApp se está probando de forma interna en la compañía, por lo que queda bastante para que sea una realidad para todos. Evidentemente, por la fase en la que se encuentra es posible que existan cambios importantes respecto a lo que se ha visto, pero teniendo en cuenta lo importante de la nueva función, es seguro que la opción de restaurar mensajes borrados en la aplicación de la que hablamos la disfrutarán todos los usuarios.