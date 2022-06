WhatsApp da la razón a los usuarios: permitirá editar mensajes enviados

Desde que ha comenzado el año 2022 se ha detectado un cambio muy importante en la aplicación de mensajería WhatsApp. Hace caso a las demandas de los usuarios y, esto, le lleva a lanzar mejoras de manera más constante. Algunas pasan un tiempo en la versión de prueba, es cierto, pero dejan claro que hay un trabajo constante. Y, hoy, se ha conocido que la firma trabaja en algo muy esperado por parte de los que utilizan la app: la edición de los mensajes que se han enviado.

Esto de algo que ya se ofrece en una gran cantidad de desarrollos que son competencia directa de WhatsApp, como Telegram, y no tiene mucho sentido que en los tiempos que corren no se ofrezca esta posibilidad para cambiar un nombre que no es el correcto o corregir una errata que se ha escrito debido a un mal uso del teclado del smartphone, por poner un ejemplo. Esperemos que esto signifique que la rigidez en los mensajes enviados desde la aplicación se va a reducir, algo que será de lo más deseable.

Los datos que se tiene de esta mejora de WhatsApp

Los datos llegan mediante una captura de pantalla que se ha publicado, y es lo suficientemente explicativa para conocer de una forma bastante exacta cómo funcionará la edición de mensajes en la que están editando en WhatsApp. Se pulsará de manera continuada en el que se desea cambiar y, entonces, aparecerá un menú contextual como ya es habitual en la app. Pero, eso sí, existirá una nueva opción aparte de obtener información o copia del contenido: Editar. Vamos, como se suele decir, banco y en botella.

WABetaInfo

Una vez que se finalice, se guardará la información y será de este modo como vean el mensaje los interlocutores. Por el momento no se sabe si se dejará un mensaje que indique a todos que se ha realizado una edición, pero conociendo a WhatsApp que hoy en día deja rastro cuando realizas un borrado, lo normal es que así sea. Pero, lo realmente importante, es que al fin se ha tomado la decisión de permitir esto… algo que no hay que olvidar que estuvo bastante cerca de suceder allá por el 2017. Y ha llovido, ¿verdad?

Su llegada no es inminente

Este es el lado negativo de todo lo que se ha conocido, ya que está bastante claro que se necesita trabajar en optimizar el funcionamiento de la edición de los mensajes. Es más, solo se tiene una captura de pantalla, porque la opción todavía no ha llegado al canal de pruebas que tiene WhatsApp. Con esta información, lo normal es que al menos lleve un mes que se pueda tener en la versión de beta de la app y, por lo tanto, su aterrizaje en la estable tarde un poco más (esperemos que esto sea una posibilidad para todos antes de que acabe el año). En consecuencia, esto son buenas noticias… pero hay que tener paciencia para disfrutarlas.