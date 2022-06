¿No te funciona bien el Apple Watch? Esta es la mejor forma de solucionarlo

Es posible que el reloj inteligente Apple Watch que tienes vinculado con el iPhone no funcione a la perfección, y esto hace que no puedas sacar partido a todas sus funciones. Así, por ejemplo, no reconoce bien el ejercicio que haces o no consigues hacer llamadas con él. Pues bien, te mostramos la mejor forma de solucionarlo.

Los fallos pueden ser debidos a diferentes tipos de problemas de funcionamiento. Un ejemplo es que la sincronización con el smartphone trabaje de manera defectuosa o, simplemente, la gestión de la memoria del accesorio no es la adecuada, por lo que tiene problemas de ejecución con el sistema operativo. El caso es que la consecuencia es que no estarás nada contento con el trabajo que realiza el wearable, pero por suerte existe una solución si nada de lo que ocurre se debe al hardware.

Lo primero es desvincular el Apple Watch

Con esta acción acabas con la sincronización del reloj inteligente con el iPhone, y en muchas ocasiones es más que suficiente para que todo lo que ocurre se solucione. El motivo es que la combinación no funciona de modo adecuado, y esto hace que algunos apartados de watchOS no trabajen de manera eficiente. Esto es lo que tienes que hacer:

Abre la aplicación Apple Watch que tienes en el teléfono y, a continuación, pulsa la "i" que hay al lado del nombre del reloj.

A continuación, verás que aparece un menos en el que encontrarás la opción Desvincular Apple Watch. Dale uso de forma habitual.

Espera unos segundos y, hecho esto, ya puedes hacer el proceso de emparejado para comprobar si todo se soluciona.

Si nada funciona, lo mejor es restaurar

Si lo que has hecho antes no ha acabado con los problemas del smartwatch, lo que tienes que hacer es restaurarlo y dejarlo igual que cuando lo sacaste de la caja (pero con la última versión del sistema operativo que has instalado). Estos son los pasos que tienes que dar:

Sigue los pasos para desvincular el reloj inteligente y, luego, accede a la Configuración del Apple Watch.

A continuación, busca la opción Restablecer y, al encontrarlo, entra en él. Ahora lo que tienes que hacer es utilizar el apartado Borrar todo el contenido y la configuración.

Introduce la contraseña del smartwatch y, entonces, comienza el proceso que tienes que esperar que acabe por completo. Al reiniciarse el dispositivo, tienes que realizar de nuevo el proceso de emparejamiento del Apple Watch con el iPhone.

En principio tus problemas no deberían aparecer de nuevo.

Como ves, nada complicado y sí muy efectivo es lo que tienes que hacer. Además, no pones en peligro en ningún momento el Apple Watch, ya que todo lo que haces es mediante el uso de herramientas de la compañía de Cupertino. Por lo tanto, es oficial.