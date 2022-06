Los futuros Apple Watch podrían integrar una cámara, ¿dónde?

Destacar en el segmento de los relojes inteligentes se está convirtiendo en algo bastante complicado, por eso los diferentes fabricantes que pelean por su correspondiente parte en el pastel no paran de pensar cosas que puedan ser diferenciales -a la vez que no supongan un problema la fabricación y las ganancias económicas-. Pues bien, parece que Apple tiene un buen as guardado en la manga para sus Apple Watch.

Lo cierto es que desde hace un tiempo el smartwatch de la firma de Cupertino no ha experimentado grandes mejoras en lo que tiene que ver con el hardware, aunque sí en las funciones que ofrece, aprovechando hasta límites insospechados los componentes que ya tiene el accesorio (un ejemplo son los sensores). Es complicado incluir nuevos componentes sin variar apenas el diseño. Pero Apple parece que tiene una buena idea para lograrlo de una forma, cuando menos, sorprendente.

Que se piensa incluir en los Apple Watch

Pues la compañía tiene en mente aprovechar mucho mejor su corona digital, que tan característica es-. Para ello, no va a modificar mucho su diseño y sí que se incluirá algo en su interior que hasta la fecha no se podía imaginar: una cámara. Lo cierto es que la idea no es, para nada, mala. Nos explicamos: la orientación tendría todo el sentido del mundo porque nada molestaría para conseguir un enfoque adecuado y, con esta inclusión, se podía utilizar el Apple Watch para funciones adicionales. Y, esto, siempre lo agradecen los usuarios.

USPTO

Evidentemente, para conseguir esta mejora se incluirá en la propia corona un mecanismo que sería el encargado de sacar un poco la corona para que el funcionamiento de la cámara fuera el mejor posible y, de esta forma, se podría evitar la posible obstrucción de la propia muñeca del usuario. Y, ojo, que en la patente que ha conseguido Apple de esta idea se puede ver que habría incluso un flash. ¡Alucinante!

Algunos detalles más de esta idea

Uno de los importantes sería que el uso de la cámara se podía realizar desde la pantalla del propio reloj e, incluso, con el iPhone con el que está sincronizado el Apple Watch. De esta manera, se podía tener una cara en remoto… algo que, seguro, le llama la atención a más de uno. Aparte, es seguro que, pese a esta inclusión, la corona digital seguiría manteniendo sus funciones habituales y no se perdería la resistencia al agua. Y, esto, es algo esencial.

Es posible que esta patente no vea nunca la luz, no sería la primera vez que pasa esto (incluso, la propia compañía de la manzana mordida ya ha pensado otras veces en integrar una cámara en su reloj inteligente, pero nunca con tanta perspicacia como ahora). Eso sí, hay problemas que habrá que ver cómo los soluciona, como por ejemplo el coste de integrar el componente en el Apple Watch o todo lo que tiene que ver con la privacidad. Pero, como mínimo, la idea está ahí.