El cambio climático desajusta el reloj de animales y plantas

Mudanza. Ante el cambio climático, la primera respuesta de las especies es moverse de sitio. “Por ejemplo, las mariposas suben de altitud, plantas que invaden el norte de Europa o cuando las encinas ocupan las zonas de hayas en el norte de la Península”, ilustra Juan José Sanz, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Adaptación. Las especies intentan adaptarse a la nueva situación. “Los animales y las plantas utilizan pistas ambientales: la temperatura, las precipitaciones…, y se sincronizan en base a esas pistas; pero si, por ejemplo, la primavera es más temprana y las aves adelantan su fecha de migración y su reproducción, o si llueve mucho y los insectos no pueden polinizar los frutales, se producen desincronizaciones y una cascada de reacciones”, afirma Sanz.

Procesos microevolutivos. El investigador del museo explica que cuando las dos respuestas anteriores no son posibles, en algunas especies se producen cambios evolutivos, modificando sus características morfológicas para lograr perdurar y sobrevivir.

Extinción. Aunque es una respuesta que no ocurre tan rápido, si las diferentes especies intentan adaptarse y no lo logran, tienden a extinguirse. Sanz lo ejemplifica en las especies subalpinas que habitaban el Montseny (Barcelona) a mediados del siglo pasado y que ya no viven allí.