Truco para el iPhone: cómo editar las contraseñas que tienes guardadas

Actualmente, el uso de servicios a los que se puede acceder con el smartphone es cada vez mayor. Por lo tanto, se tienen que utilizar las credenciales necesarias para acceder a ellos… es decir, los conocidos usuarios y contraseña. Pues bien, esta información se puede almacenar en los iPhone de forma automática y segura y es posible que necesites cambiarla. Te contamos cómo hacerlo sin complicaciones.

Para que todo funcione correctamente, Apple ha decidido que la mejor manera de almacenar estos datos es en la nube mediante su servicio iCloud que lo controla de principio a fin y, por ello, puede asegurar un alto grado de protección en todo en lo que se hace. Concretamente, hay una herramienta denominada Llavero en la que se guardan las contraseñas y es a la que tienes que acceder para realizar los cambios. Por lo tanto, todo lo que hace tiene una excelente protección.

Así cambiarás las contraseñas guardadas en tu iPhone

Esta es una de esas ocasiones en la que se tiene que explicar dos procesos completos, ya que no es lo mismo intentar hacer el cambio en cuestión con iOS 13 o anterior que con las nuevas versiones del sistema operativo de Apple. Por lo tanto, debes tener muy claro la que utilizas en tu teléfono para que no pierdas el tiempo en algo que no te conduce a ningún sitio.

Si tienes iOS 13 o una versión anterior

Accede a la configuración del iPhone de forma habitual (pulsando en el icono correspondiente).

Ahora debes encontrar el apartado denominado Contraseñas y cuentas. Accedes a un nuevo apartado en el que tienes que usar Contraseñas de sitios web y aplicaciones.

Llega el momento en el que tienes que verificar tu identidad para acceder a la nube. Esto lo pueden conseguir de modo manual o, en su defecto, con otros modos de acceso como puede ser el lector de huellas.

Ya puedes proceder con el cambio que deseas hacer.

Pexels

Si utilizas iOS 14 o posterior

Los pasos son muy similares, pero hay pequeñas modificaciones que hacen que los apartados a encontrar no sean los mismos. Te mostramos cuáles son los correctos:

Entra en los Ajustes de tu iPhone y, una vez en ellos, Entras en Contraseñas. Verás que aparece una nueva pantalla.

Aquí lo que tienes que hacer es utilizar la opción Contraseñas de sitios web y aplicaciones.

Accede a iCloud empleando la opción que más te guste, como por ejemplo Face ID; y procede a la revisión y cambio en el Llavero de todo lo que quieras.

Sencillo, no cabe duda… y muy seguro, que es lo importante. En el caso de que no tengas activada la función de guardado de las contraseñas en el iPhone, no debería dejar pasar mucho tiempo sin probarlo, ya que resulta de lo más útil y cómodo. Esto lo puedes hacer en la Configuración del teléfono accediendo a tu cuenta y, allí, en iCloud, verás la opción Llavero que es la que debes activar.