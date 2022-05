Como activar y configurar correctamente AirDrop en los iPhone

Si hay algo que caracteriza a Apple es ofrecer un ecosistema muy bien trabajado que ofrece soluciones bastante amplias que funcionan con una excelente estabilidad y fiabilidad. Un ejemplo es AirDrop, que es la forma que la compañía de Cupertino tiene para compartir contenidos sin utilizar cables entre teléfonos iPhone. Si no sabes cómo darle uso, te contamos lo que tienes que hacer.

Lo que se consigue con esta herramienta es enviar a otros usuarios de manera sencilla e inalámbrica (tanto WiFi como Bluetooth) tanto vídeos como fotografías. De esta forma, si estás de vacaciones con amigos y has conseguido una imagen que es fantástica por calidad y debido a que congela el momento exacto en el que todos estaban pasando un buen rato, puedes compartirla con una lata comunidad

Es decir, que no tienes que realizar complicados procesos para lograr el objetivo e, incluso, no tienes que depender de aplicaciones como WhatsApp o Telegram para conseguir esto con tu iPhone. Suena bien, ¿verdad?

Cómo utilizar AirDrop en los iPhone

Es muy sencillo, la verdad. Simplemente, tienes que elegir el contenido y usar la opción de Compartir de modo habitual. Entre las posibilidades que te ofrece el smartphone está AirDrop que tienes que seleccionar. Hecho esto, se hace un escaneo del lugar y en el caso de detectar dispositivos compatibles cercanos, aparecen en una lista y, simplemente, tienes que pulsar sobre el adecuado. Esto es todo lo que tienes que hacer.

Pixabay

Pero, en ocasiones, no todo funciona correctamente… y no encuentras la opción de la que hablamos entre las posibilidades para compartir. Esto generalmente se debe a que no tienes activado AirDrop en el iPhone. Algo que tienes que cambiar para utilizar la función normalmente.

Cómo activar la función en tu teléfono

Estos son los pasos que tienes que dar para que puedas aprovechar la herramienta que se incluye por defecto en el sistema operativo iOS de Apple y que, seguro, te será útil en más de una ocasión:

Accede a la configuración de tu iPhone de forma habitual y, luego, entra en Tiempo de pantalla.

Ahora utiliza Restricciones de contenidos y privacidad y accede a Aplicaciones permitidas. Revisa que AirDrop está activada para que puedas emplearla normalmente.

Ahora ve al Centro del control del iPhone y allí, pulsa de modo continuado en la opción que da acceso a la Configuración de las conexiones de la zona superior izquierda.

Localiza la opción AirDrop y, al darle uso pulsando de forma continuada, aparecen tres opciones de configuración: Recepción desactivada, que es la que deja inactiva la función; Solo contactos; que permite a los contactos del teléfono que se te puedan encontrar; y, finalmente, Todos. Esta última es la que permite que cualquiera pueda enviarte cosas utilizando la herramienta de iOS. Selecciona la que consideres que se adapta a tus necesidades.

Has finalizado.

Como ves, todo es sencillo y, lo cierto, es que la herramienta que tienen los iPhone es muy útil. Evidentemente, en cualquier momento puedes cambiar la configuración establecida para aumentar la privacidad -un ejemplo es si vas a un sitio en el que hay mucha gente y no quieres ser el blanco de envíos no deseados-.