España exporta a Europa más gas del que importa de terceros países

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, dijo ayer que se está haciendo evidente el “cuello de botella” para enviar gas de España a Europa en las últimas semanas, en las que España está exportando a Francia más gas del que importa por gasoducto de Argelia. En una mesa redonda en el marco de la reunión anual de Sedigas, indicó que España ya está haciendo mucho para contribuir a la seguridad del suministro en Europa a través de las dos interconexiones que hay actualmente con Francia,por Irún (Guipúzcoa) y Larrau (Navarra).

Aunque tradicionalmente estas interconexiones habían tenido un flujo mayoritario norte-sur, es decir, de Francia hacia España, desde el inicio de la guerra de Ucrania funcionan a “plena capacidad” en sentido sur-norte, hasta 7 bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas. Asimismo, la recarga de buques de GNL en las regasificadoras se ha incrementado un 289% en lo que va de año.

Por otro lado, el presidente de Enagás señaló que Italia va a poner en marcha un “gasoducto virtual”, con la recarga de buques pequeños en las regasificadoras de Barcelona y Sagunto (Valencia) para llevarlos a una planta en Italia. En este sentido, el presidente de Enagás defendió la construcción del gasoducto entre Barcelona y Livorno, que figura en el plan Repower EU, para el que España e Italia han creado un grupo de trabajo para analizar su viabilidad técnica.

La asociación de las empresas gasísticas valoró el “potencial” de España para la producción y transporte de gases renovables, Su despliegue complementaría a las futuras interconexiones energéticas con Europa, las cuales deben verse “como algo estratégico”, aseguró el presidente de Sedigás, Joan Batalla. “Toda interconexión requiere de un periodo de ejecución, que no es de meses, es de dos o tres años, a la hora de garantizar el reforzamiento del mercado interior de gas”, subrayó.

Batalla aludió al actual “contexto de gran volatilidad, que está impactando al conjunto de economías y pone en riesgo la recuperación económica”. Según sus previsiones, el precio del gas rondará en lo que queda de año los 70-71 euros/MWh, unos niveles que, aunque más estables, seguirán por encima de los de 2020 o inicios de 2021, cuando marcaba 24 euros/MWh.

Tope al gas

Respecto al mecanismo del tope del gas para generación eléctrica que aplicarán España y Portugal, aún pendiente de la decisión definitiva de la Comisión Europea, el presidente de la asociación quiso ser “prudente”. Lo importante es que “se reconozcan los costes reales de generación eléctrica con gas natural”.

En este sentido, añadió que “no se trata de un subsidio ni una ayuda, sino de compensar los costes reales cuando en España no tenemos recursos propios de gas y tenemos que importarlo. Batalla lamentó que no se haya copiado a Europa con rebajas fiscales “oportunas”.

Los datos que maneja Sedigas muestran que la demanda de gas en España alcanzó los 378 TWh en 2021, un 5 % más que el año anterior. Si bien, en abril cayó un 13,3%: un 15,5% la convencional y un 5,3% la destinada a generación eléctrica, según datos de Enagás.

Si se tienen en cuenta el origen de las importaciones, el 42,7 de este combustible procedió de Argelia, mientras que el 14,4 % vino de Estados Unidos; el 11,4 % de Nigeria y el 8,7 % de Rusia, “muy por debajo de otras economías con dependencia o monodependencia del gas ruso”, puntualizó Batalla.

A preguntas de los periodistas, el presidente de Sedigas se refirió a Argelia como un “socio energético fiable”, lo cual “no quita” para que, de conformidad con la voluntad de diversificar el suministro, EE UU haya incrementado las exportaciones al continente europeo y, en especial, a España (un 30% en abril, sobre igual mes del año pasado).

De acuerdo con los últimos datos, el nivel medio de almacenamiento de gas está en un 66%, “por encima de la media comunitaria” y en niveles similares a los de años anteriores, a pesar de la guerra, aclaró Batalla.

Todos los ponentes coincidieron en que el sistema gasístico español es “robusto”. El director de Gestión de la Energía y Redes de Naturgy, Pedro Larrea, consideró que el sistema eléctrico de aquí a 2030, con el aumento de las renovables, va a necesitar más generación con gas y más cogeneración y, sin embargo, hay una falta de inversiones para conservar lo que hoy existe.

Larrea lamentó que España, habiendo sido pionera en el desarrollo de energías renovables, no haya dado un paso al frente en el desarrollo de tecnologías de gases renovables, cuando el 50% del consumo de gas no dedicado a generación eléctrica podría venir del biometano. En su opinión, no va a ser fácil reducir la dependencia de Europa del gas ruso, y del gas en general, y señaló que el reto de hacerlo en dos tercios para el próximo año es muy importante. Pues no sólo consiste en poner más regasificadoras como quiere hacer Alemania, sino conseguir el gas, pues en el mercado del GNL puede haber entre 400 y 500 bcm cuando el gas ruso a Europa asciende 150 bcm.