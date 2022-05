Cómo apagar la alarma que te está molestando del iPhone de otra persona

Seguro que en alguna ocasión estabas durmiendo y alguien de tu familia no se despierta para apagar la alarma de su iPhone. Y, esto, hace que acabes por discutir, es lógico. Pues bien, existen una forma de conseguir que no te hagas mala sangre con este tema, ya que Apple incluye una posibilidad poco conocida que te permitirá apagar desde tu propio terminal de la compañía de Cupertino lo que está sonando y hace que no pegues ojo.

Evidentemente, esto lo puedes hacer en los terminales a los que tienes acceso, como apuntan los descubridores, y no en cualquier iPhone que existe en el mundo. El motivo es que la herramienta que tienes que utilizar solo es efectiva en el caso que los dispositivos en cuestión en parte de la función En Familia de Apple (que funciona en común debido a que se aprovecha iCloud). Por lo tanto, para lograr tu objetivo, lo primero que debes hacer es tener esto perfectamente configurado.

Apaga la alarma de tu hijo con tu iPhone

Si lo que hemos comentado antes ya lo tienes perfectamente configurado, es muy sencillo porque simplemente tienes que seguir los pasos de un asistente que se genera, es el momento de dar los pasos necesarios para poder realizar la acción comentada. Y, para ello, hay que recurrir a un viejo amigo que tienen los usuarios de Apple: el asistente de voz Siri. Ah, esto que te indicamos también es esencial: para que todo funcione debidamente, es necesario estar conectado a la misma red WiFi (por lo que no será posible gastar una bromita a la pareja cuando está fuera de casa).

Pexels

¿Y qué es lo que tienes que hacer exactamente para apagar la alarma? Pues utilizar un comando de voz para conseguirlo. Este no es otro que decir: “Siri, apaga la alarma del iPhone de xxxxx (donde las equis tienes que sustituirlas por el nombre del miembro de la Familia que está dado de alta en el servicio de iCloud)”. Así, ya sea debido a que no se despierta o a que está en la ducha y no escucha el sonido, podrás apagar sin problemas eso que no te deja dormir.

¿Desde dónde puedes apagar las alarmas que molestan?

Aparte de poder dar uso a esta función en los iPhone, también puedes hacer lo propio desde otros dispositivos que tiene acceso al asistente de voz Siri. Un ejemplo de lo que decimos son los iPad; los altavoces inteligentes HomePod; e, incluso, desde un ordenador Mac tienes la posibilidad de aprovechar esta función poca conocida… pero que resulta muy útil para no matar a los más despistados.