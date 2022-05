¡Cuidado! WhatsApp dejará de funcionar en iOS 10 y 11… ¿Cuándo?

Una de las grandes virtudes que tiene la aplicación WhatsApp es la excelente retrocompatibilidad que ofrece con los sistemas operativos que ya tiene un tiempo. Pero, con el paso del tiempo, la compañía anuncia que se dejará de dar soporte a algunos desarrollos que son especialmente antiguos. Y, esto, es justo lo que ha pasado con dos de los trabajos de Apple y sus iPhone.

Generalmente, esto se debe a la llegada de nuevas funciones que no se pueden implementar debido al uso de un sistema operativo antiguo y, también, por la falta de soporte por parte de la compañía desarrolladora que no asegura la mejor de la seguridad. El caso es que, según los datos que se han conocido, tanto iOS 10 como iOS 11 van a perder la compatibilidad con las nuevas versiones que se lancen de WhatsApp. Y, además, no queda mucho para ello.

¿Cuándo deja de ser compatible la aplicación?

Pues según la fuente de la información, los usuarios que tienen un dispositivo con las versiones del sistema operativo que hemos comentado antes ya están recibiendo las notificaciones correspondientes para que realicen la actualización a iOS 12 en el caso de que les sea posible. Si no es así, ha marcado una fecha para que la app deje de funcionar en sus terminales: el 24 de octubre. Hay tiempo, no cabe duda, pero lo mejor es adaptarse lo antes posible en el caso de tener la posibilidad.

Pixabay

La verdad es que esta decisión es lógica, debido a que hablamos de un software que ya tiene bastante tiempo. Un ejemplo de lo que decimos es que iOS 10 fue lanzado al mercado el 13 de septiembre de 2016. Mucho tiempo en lo que tiene que ver en el mundo de la tecnología y, seguro, que apartados como la seguridad o las opciones de trabajo interno de los sistemas operativos tienen agujeros que no son sencillos de solucionar para implementar nuevas funciones en WhatsApp.

Los iPhone que se ven más afectados

Si tienes alguna duda respecto a los teléfonos de Apple se ven afectados debido a que no tienen posibilidad de acceder a iOS 12, estos son tanto el iPhone 5 como el iPhone 5c. Por lo tanto, hablamos de dispositivos que son bastante antiguos y, en principio, la decisión no tiene que afectar a un gran número de usuarios. Pero, seguro, más de uno sigue utilizando algunos de estos dos móviles, aunque sea para navegar por Internet y recibir mensajes.

Un detalle final, si te preguntas si el abandono de versiones antiguas de sistemas operativos afecta a Android, la respuesta es sí. Actualmente, todo terminal que tenga Android 4.1 o posterior son los únicos que pueden emplear la aplicación de mensajería WhatsApp. Es decir, que en todos los sitios cuecen habas.