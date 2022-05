Las cuatro burbujas que crearon los tipos cero

La burbuja de los criptoactivos pasará a la historia financiera como la primera burbuja puramente global. El bitcóin nació en 2010, pero durante años languideció como una iniciativa solo respaldada por un puñado de amantes de la criptografía. Fue en 2017 cuando comenzó a coger vuelo y los bitcóin llegaron a valer 20.000 dólares. Entonces surgieron como setas otros proyectos de monedas virtuales, como BNB (de Binance), Ripple... Entre 2018 y 2020 se lanzaron 3.000 nuevas criptomonedas. Y solo en 2021 otras 6.000. Si en 2016 el valor total del dinero invertido en esta nueva clase de activos era de 15.000 millones de euros, a finales de 2021 rozaba los tres billones de dólares.

Alrededor de los criptoactivos comenzó a surgir toda una industria auxiliar. Fondos de capital riesgo domiliados en Luxemburgo, Gibraltar o Malta, que invertían en criptodivisas; plataformas de negociación y almacenamiento, como Coinbase, que llegó a salir a Bolsa gracias a sus suculentos ingresos; centros de datos en Estados Unidos y Canadá, dedicados a alquilar su capacidad a mineros de bitcóins, que se dedican a descifrar códigos para obtener nuevas monedas; e incluso fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), que replican la evolución de los activos virtuales más populares...

Pero el furor no se quedó ahí. En 2021 se dio un paso más allá, con la irrupción los objetos únicos no fungibles (NFT, en sus siglas en inglés), activos digitales que pueden ser desde piezas de arte exclusivas, hasta inversiones inmobiliarias en mundos virtuales. Por ejemplo, el primer mensaje que se publicó en la red social Twitter fue vendido como un NFT hace un año, por casi tres millones de dólares. Ahora, el inversor que lo compró ha intentado venderlo y no le ofrecen ni un 1% del precio que pagó. Todo un ejemplo de pompa de jabón que explota.

En las criptomonedas convencionales, las correcciones están siendo muy fuertes. En cuanto la Fed puso fin al dinero barato, la cotización del bitcóin, Ethereum o Cardano se ha desplomado más de un 50%. Uno de los últimos catalizadores del desplome ha sido el cuestionamiento de las supuestas monedas estables, que teóricamente tienen una paridad fija con el dólar y otras divisas fuertes. Con lo sucedido estos días con la stablecoin terraUST y luna, se ha visto que esa garantía era más virtual que real y la oleada de ventas de criptoactivos se ha agudizado.