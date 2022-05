Los enlaces en los estados de WhatsApp cambiarán su aspecto, ¿cómo serán?

Pese a que no son unas de las cosas que más se utilizan en WhatsApp, los estados se mantienen como opción para los usuarios desde hace ya bastante tiempo. Lo cierto es que, al menos en España, no han cuajado especialmente, pero no dejan de ser una opción interesante para mostrar de una forma diferente lo que está ocurriendo en todo momento. Pues bien, se ha conocido que se está preparando un cambio en la aplicación que les afecta por completo.

Tal y como se ha desvelado, una de las cosas que es posible compartir va a cambiar la manera en la que se visualizan por parte de los usuarios: los enlaces. Esta es una opción que permite mostrar con una imagen de fondo o en solitario este tipo de contenidos -para que se pueda usar y acceder a un vídeo alojado en YouTube o a una página tradicional que puede resultar interesante por lo que ofrece-. Y, la verdad, es que lo que se ha podido ver resulta positivo, todo hay que decirlo.

Cómo será la nueva forma de ver los enlaces

Hasta ahora, estéticamente hablando lo que se mostraba era bastante aburrido e, incluso, triste. Se ve un texto plano en el que simplemente se veía la dirección y, luego, en la zona baja de la pantalla, una pequeña previsualización que no aportaba mucho la verdad. Como se puede ver en la imagen que dejamos tras este párrafo, las cosas cambian radicalmente porque el texto pierde importancia frente al contenido visual.

WABetaInfo

El cuadro de previsualización gana mucho en tamaño y, por lo tanto, se puede apreciar bastante bien la información que contiene y, además, también los datos de la propia web a la que se accede se pueden leer con más facilidad. No se pierde el botón de cerrado que siempre es útil y, como no, la dirección completa ahora está justo debajo lo que tiene bastante más sentido (ya que esto es menos importante e informativo). Vamos, un acierto por parte de WhatsApp y sin duda esto dará un nuevo aire a los estados cuando se comparte una web… que falta hacía.

Llegada a todos en WhatsApp

Como es habitual en las novedades que prepara la aplicación de mensajería, esta nueva función primero está pasando por la versión de prueba para asegurarse que todo funciona como debe, y, luego, será desplegado al resto de los usuarios. ¿Cuándo sucederá esto? Pues está por ver, pero siendo un cambio que no es crítico, no debería tardar mucho en ser una realidad tanto en la versión iOS como en la de Android. Lo que sí que parece claro es que, con este cambio, queda claro que WhatsApp mantiene su apuesta por los estados. Y, por lo tanto, es posible que lleguen más novedades a lo largo del año para potenciarlos.