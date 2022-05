¡Ya era hora! WhatsApp trabaja en una versión de escritorio nativa para macOS

Hoy en día, resulta de lo más sorprendente que no exista una versión de escritorio de WhatsApp que no sea nativa para macOS. Pero esto es algo que está cerca de cambiar porque se ha conocido que la compañía propiedad de Meta está trabajando para que esto no sea así y que, por lo tanto, los que tienen ordenadores de Apple disfruten de una experiencia de uso adecuada.

Es posible que pienses que ya existe una aplicación para utilizar la aplicación de mensajería en los ordenadores con sistema operativo macOS, y es cierto. Pero esta no es nativa porque está programada con Electron (un trabajo de Github que no es el nativo del desarrollo de Apple y, esto, hace que su funcionamiento en muchas ocasiones sea errático). Por lo tanto, los que tienen un portátil o sobremesa de la compañía de Cupertino sufren los problemas que hace más o menos un año dejaron de padecer los que usan Windows -que ya tienen su versión nativa basada en Universal Windows Platform).

Y, evidentemente, esto se debe corregir, ya que desgraciadamente los retardos al ejecutar acciones o los fallos de conexión están al orden del día en la versión de WhatsApp para macOS. Y, por suerte, según la fuente de la información de la que hablamos, hay pruebas más que evidentes de que la compañía ahora propiedad de Meta está tomando las medidas oportunas para que esto sea así. Sin duda alguna, esto es muy positivo.

¿Qué es lo que está haciendo WhatsApp?

Pues algo tan sencillo como crear una aplicación para utilizar su servicio que utiliza Mac Catalyst, que sí trabaja de forma nativa con el sistema operativo de Apple. Y, en consecuencia, este desarrollo ofrecerá un trabajo optimizado en las velocidades de carga; estabilidad; e, incluso, en todo lo que tiene que ver con las funciones que es capaz de ofrecer y las que se implementarán. Y, esto último, es especialmente importante ahora que la aplicación de la que hablamos añade nuevas funciones de manera constante.

WABetaInfo

Un ejemplo claro de lo que decimos es que esta nueva versión nativa de WhatsApp para macOS apunta a contar con soporte multidispositivo como ocurrió en su momento con la de Windows. Esto quiere decir que su trabajo a la hora de combinarse con el teléfono será mucho mejor que el actual, que es cuando menos mediocre todo hay que decirlo. El caso, es que seguro que los usuarios agradecen que se lance la nueva aplicación.

Posibles fechas de llegada

Pues lo cierto es que no hay una exacta, claro. Hablamos de una filtración que al venir de una fuente muy sólida hay que dar por buena. Si se siguen los tiempos que se utilizaron con la versión de Windows, es más que posible que para este verano los que tiene un ordenador con macOS pueda disfrutar de una aplicación para WhatsApp como dios manda.