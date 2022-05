Las ventas entre particulares lapidan a los autónomos del comercio

Las plataformas online de venta entre particulares se aprovechan para generar economía sumergida. Así lo ha advertido la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que advierten que de estas plataformas se escapan del control de la Agencia Tributaria 1.000 millones de euros.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha manifestado que las plataformas de venta entre particulares se están aprovechando de la falta de legislación y de límites a su actividad comercial. Además, indican, “no respetan los principios básicos de la legislación tributaria y comercial española”.

La organización de autónomos prevé reunirse con los responsables de los ministerios implicados en este asunto para conseguir que se ponga en marcha una legislación que ponga fin a la impunidad de este tipo de negocios.

Abad califica de “inconcebible que dejemos morir al pequeño comercio español, por no poner los necesarios mecanismos de control de este tipo de competencia absolutamente desleal”. En su opinión, lo único que se genera con dichas plataformas es “un auténtico mercado de dinero negro incontrolado, que no beneficia a nadie. No son plataformas de economía circular, son auténticos focos de defraudación fiscal”.

Las pymes, las más afectadas

Según el máximo representante de UPTA, esta situación afecta especialmente a la mayoría de los “pequeños comercios, que ven como cada día se reduce la facturación y los beneficios de una actividad perfectamente reglada en todos los aspectos”.

Asimismo, señala que hay ocasiones en las que estas plataformas están alojadas en paraísos fiscales. Esto hace que el “todo el tráfico económico generado no tribute en nuestro país, aunque aquellas que tienen su domicilio fiscal en España tampoco efectúan ningún tipo de liquidación de las operaciones económicas que se producen entre vendedor y comprador”.

En ese sentido, recalca que en los casos en los que las operaciones de compraventa no se desarrollan por la vía habitual, “se produce la operación sin control alguno, lo cual genera un auténtico mercado negro comercial, con operaciones al contado y sin control tributario fiscal”.

Por último, pide a los ministerios de Industria y Economía que actúen “de forma urgente en este asunto, de lo contrario la destrucción del tejido comercial español será imparable”.