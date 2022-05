Cómo pagar menos por la gasolina: las mejores tarjetas para conseguir descuentos

Llenar el depósito del coche sale caro. El precio de los carburantes, condicionado actualmente por la guerra de Ucrania y la subida del petróleo, ha escalado en los últimos meses hasta niveles récord. Con el crudo Brent rondando los 106 dólares el barril, en algunas gasolineras el litro de gasolina roza o incluso supera los dos euros.

Aunque el Gobierno aplica desde el 1 de abril la rebaja del precio de las gasolinas mediante una bonificación de 20 céntimo, a día de hoy, el mejor truco para ahorrar al volante continúa siendo repostar en las gasolineras más baratas. Aunque los precios varían mucho día a día, la diferencia entre llenar el depósito en la estación de servicio más económica de la península o en la más cara es considerable: 68 céntimos menos, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Si se consume diésel, el ahorro es de 0,90 euros por litro.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), desde la Semana Santa, el precio de la gasolina 95 ha subido más del 5% y el del diésel, más del 6%. En concreto, el precio medio de la gasolina 95 alcanza ya los 1,886 euros por litro, frente a los 1,769 del 13 de abril y los 1,800 del 1 de abril. Por su parte, el del diésel es ahora de 1,899 euros/litro, frente a los 1,782 del 13 de abril y los 1,836 del 1 de abril. Se trata de cantidades sin el descuento de 20 céntimos, pero incluyen Canarias, Ceuta y Melilla, que tienen una menor carga tributaria.

Pero no siempre es posible acercarse a los surtidores más baratos de la ciudad, que suelen coincidir con cadenas 'low cost' y de supermercados. Es por eso que no está de más pagar los repostajes con una tarjeta que incluya descuentos en carburante. Los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com han analizado cuáles con las mejores tarjetas con descuentos en gasolina que, además, no tienen gastos de emisión. Es posible ahorrarse hasta un 12% en combustible.

"Con el precio del combustible por las nubes, los descuentos en gasolina se han convertido en un reclamo de muchos bancos y financieras para que sus clientes paguen con sus tarjetas cada vez que llenan el depósito en una estación de servicio. Algunas entidades ofrecen promociones que oscilan entre el 2% y el 12% sobre el importe gastado. Eso sí, antes de abrir una cuenta o contratar una tarjeta con descuentos en gasolina tienes que informarte de las condiciones de la promoción y de cómo se aplicará la bonificación", señalan desde HelpMyCash.

Estos productos pueden resultar interesantes para aquellos clientes que pasen muchas horas en la carretera por motivos laborales u ocio. Y es que, a final del año, se puede ahorrar una cantidad de dinero considerable solo por pagar con una tarjeta con descuentos en gasolina.

Tarjetas con descuentos en Galp

Aunque la petrolera portuguesa no es la que tiene más gasolineras en España, sí es la que ha llegado a acuerdos con más bancos.

Los conductores que paguen con la tarjeta de crédito Mastercard Galp Solution emitida por Cetelem ahorrarán un 4% en cada repostaje si pagan a fin de mes sin intereses y un 8% si pagan a crédito. La devolución máxima es de 40 euros al mes.

Los clientes de Abanca pueden ahorrar un 5% en Galp si usan las tarjetas Visa Oro y Visa Platinum de la entidad gallega y un 4% si pagan con las tarjetas de crédito Clásicas. Los que prefieran pagar con la tarjeta de débito disfrutarán de un 2% de descuento.

Por su parte, los clientes de ING y de EVO Banco pueden ahorrarse un 3% y un 2% respectivamente al pagar sus repostajes en Galp con sus tarjetas de crédito o débito. ING también devuelve el 3% en las estaciones de servicio Shell.

Tarjetas con descuentos en Repsol

Las gasolineras Repsol son las más fáciles de encontrar en las carreteras españolas. En 2020 había 3.331, según la AOP. Y también es fácil conseguir descuentos en ellas. Además de poder usar las promociones de la app Waylet (actualmente hay un descuento de 30 céntimos por litro al pagar con la aplicación), se puede ahorrar con varias tarjetas, indican en HelpMyCash.

Para empezar, la Tarjeta de Compra de El Corte Inglés devuelve el 4% del importe gastado en las gasolineras Repsol, Campsa y Petronor. El cliente recibirá cada trimestre un cheque con el dinero acumulado, con un máximo de 60 euros, para gastar en los comercios de la compañía.

La Tarjeta Ibercaja Repsol Máxima permite disfrutar de un 2% de descuento (3% en carburante premium hasta finales de junio) y de un 5% en tiendas y servicios de lavado.

BBVA y CaixaBank comercializan la tarjeta Repsol Más Visa con la que se puede ahorrar tres o cinco céntimos por litro en función del carburante consumido y obtener un descuento trimestral adicional de dos céntimos por litro si se repostan al menos 250 litros al trimestre.

Tarjetas con descuentos en Cepsa

Los conductores que reposten en alguna de las más de 1.500 estaciones de servicio Cepsa que hay en España pueden ahorrar hasta un 6% al pagar con la Tarjeta Mastercard Porque Tú Vuelves emitida por WiZink. Concretamente, se puede obtener un descuento inmediato del 3% más un 3% adicional cada mes si se usa la tarjeta para hacer compras en comercios que no sean gasolineras por un importe superior a 300 euros al mes.

Otra alternativa para ahorrar es usar la tarjeta de crédito Pass de Carrefour que devuelve el 4% del importe gastado en estaciones de servicio Cepsa en un cheque para gastar en los supermercados. Además, la tarjeta Pass permite ahorrar un 8% en gasolineras Carrefour.

Tarjetas con descuentos en BP

La tarjeta de crédito Visa Mi BP emitida por Bankintercard permite ahorrar hasta un 9% cada vez que se llene el depósito si se activa el pago a fin de mes y hasta un 12% con el pago aplazado. Eso sí, hay que leer atentamente la letra pequeña de la tarjeta, recomiendan los expertos de HelpMyCash, ya que los descuentos están compuestos por varios tramos y el ahorro final al usarla puede ser menor.

“Una buena estrategia para ahorrar es llevar encima varias tarjetas y usarlas en función de la gasolinera en la que se vaya a repostar, para poder aprovechar todos los descuentos”, señalan desde HelpMyCash.