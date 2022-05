Hay unos AirPods Pro con puerto USB Tipo C, pero no los vas a poder comprar

Si bien es cierto que las soluciones de Apple son productos de lo más completos, y a la vista están las increíbles cifras de ventas de los diferentes iPhone, hay un problema común que molesta a millones de usuarios: el uso de su propio puerto Lightning que incorporan sus teléfonos, tablets o la funda de carga de los auriculares AirPods Pro

Una vez más, el fabricante de la manzana mordida nada a contracorriente respecto al resto y, en vez de utilizar el estándar USB Tipo C que llevan casi todos los dispositivos electrónicos del mercado, sigue apostando por su propio conector.

Eso es un problema por varios motivos. Para empezar, necesitas un cable más, con el consecuente desembolso económico y la huella de carbono que deja la fabricación de este elemento. A esto hay que sumarle la incomodidad de necesitar un cable adicional en tu hogar. Por este motivo, un usuario ha decidido dar el salto y cambiar el puerto Lightning de los AirPods por un puerto USB-C totalmente funcional.

Puedes añadir un puerto USB Tipo C a tus AirPods Pro

De esta manera, el ingeniero Ken Pillonel ha sorprendido a todos al conseguir añadir un puerto USB Tipo C a sus AirPods cambiando el puerto original. Y es totalmente funcional. Además, el bueno de Pillonel no ha dudado en registrar esta hazaña en vídeo para que podamos ver todos los pasos que ha seguido hasta conseguir añadir este puerto a sus auriculares.

Evidentemente, el proyecto no ha sido fácil en absoluto. Para empezar, Pillonel quería conseguir que el resultado fuera el mejor posible, ofreciendo un aspecto lo más limpio posible. Y a tenor del vídeo que ha publicado, ha conseguido su objtivo."Fue más difícil porque establecí unos estándares muy altos sobre cómo tenía que ser el producto final", explicó Pillonel, dejando claro que el aspecto visual era muy importante.

Además, y como podrás comprobar si ves el vídeo que encabeza estas líneas, el ingeniero explica todos los pasos que debes seguir de forma sencilla para que cualquier usuario que le apetezca trastear un poco con sus auriculares, pueda cambiar el puerto Lightning de los AirPods Pro por un puerto USB Tipo C.

No hace falta recordar que, en el caso de que cambies el puerto Lightning de tus AirPods perderás la garantía. Pero si tiene un modelo viejo por casa y ya no lo utilizas, igual no es tan mala idea probar a añadirle este elemento para ser la envidia de tus amigos...