Recupera en Windows 11 el botón derecho del ratón para que tenga las opciones de siempre

La última versión del sistema operativo de Microsoft ya está entre nosotros. Desde el pasado mes de octubre puedes instalar Windows 11 para disfrutar de todas las mejoras que trae esta interfaz renovada. Además, si conoces los mejores trucos para W11 podrás exprimir al máximo sus posibilidades.

Nadie puede negar que el trabajo realizado por Microsoft con su nuevo sistema operativo ha sido de altura. Principalmente porque Windows 11 llega con algunas funciones que vale la pena conocer, además de algunas novedades muy interesantes. ¿La más esperada? La posibilidad de poder instalar aplicaciones Android en Windows. Es cierto que esta función está limitada por el momento para usuarios insiders que utilizan una versión en pruebas de Windows 11, pero su lanzamiento es inminente.

El problema es que, no todo es perfecto. Y es que la compañía con sede en Redmond suele hacer algunos cambios estéticos y de diseño para mejorar la interfaz. Aunque a veces se equivocan con los cambios.

Cómo recuperar el click derecho de toda la vida en Windows 11

Por ejemplo, con Windows 11 han cambiado la posición del menú de Inicio, que ahora no está a la derecha como siempre, sino más centrado. Por suerte, el gigante con sede en Redmond ha tenido en cuenta a esos usuarios a los que no nos gustan determinados cambios. Por ello, puedes recuperar la posición original de la barra de Inicio siguiendo este tutorial que te mostramos en su momento.

Y otro de los cambios más molestos tiene que ver con el botón derecho del ratón. Al hacer click, en Windows 11 aparece un menú muy diferente al de toda la vida. Si no estás habituado a este sistema operativo, no tendrás problema alguno para adaptarte a esta nueva interfaz. Pero si llevas muchos años utilizando el sistema operativo de Microsoft, seguramente no te haya hecho ninguna gracia.

ampliar foto Pasos a seguir en Windows 11 Composición propia

Por suerte, la solución es tan sencilla que te llevará muy pocos segundos. Sencillamente, cuando hagas click con el botón derecho del ratón, verás que aparece un menú completamente diferente al habitual.

Aunque, si pulsas en la última opción, de forma automática te abrirá el menú que salía al pulsar sobre el botón derecho del ratón en versiones anteriores de Windows. Sí, así de sencillo. Como te hemos explicado antes, es uno de los trucos para Windows 11 más sencillos de realizar, por lo que no te costará nada volver a ver el menú antiguo del botón derecho del ratón.