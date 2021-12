Cómo volver a poner el menú de inicio a la izquierda en Windows 11

Microsoft y su omnipresente Windows se han consolidado como el sistema operativo más utilizado en ordenadores de sobremesa y portátiles. Es cierto que el avance de Google y su Chrome OS es sorprendentemente alto, pero nadie puede negar que el SO del gigante con sede en Redmond mantendrá su liderazgo durante años.

Y es que, independientemente de que algunas versiones de Windows no han ofrecido una buena experiencia de usuario, lo cierto es que un usuario de Windows posiblemente no actualice a la nueva versión si no le gusta, pero es casi imposible que cambie de sistema operativo. Por muchos ataques de ramsonware o de cualquier otro tipo que sufra este SO de forma habitual.

Y este es uno de los secretos del éxito del producto de Microsoft. Todo gracias al coloso en el que se ha convertido este sistema operativo, al punto de que no hay plataforma o servicio en el mundo que no ofrezca soporte para Windows. No tendría sentido que así fuera.

Por este motivo Microsoft no suele tocar demasiado su sistema operativo. O por lo menos en estilo. Pero con Windows 11 cambiaron las cosas, y una de los más notables fue el cambio en su menú de inicio.

Recupera el menú de inicio de siempre en Windows 11

Para empezar, este nuevo diseño elimina el sistema de baldosas al que nos acostumbraron con Windows 8 y Windows 10. Además, a partir de ahora lo vas a tener en el centro de la pantalla. Y para muchos de nosotros resulta molesto.

¿No te ha gustado el cambio de la posición del menú de inicio en Windows 11? Tranquilo, que hay una forma muy sencilla de moverlo a la izquierda de la barra de tareas para tenerlo donde siempre. Si te interesa hacerlo, solo tienes que dar los siguientes pasos:

Entra en la configuración de Windows.

Una vez dentro, busca Personalización.

Cuando estés en Personalización, pulsa en Barra de tareas.

Dentro de esta opción, busca el apartado Comportamiento de la barra de tareas.

Por último, pulsa sobre Alineación de la barra de tareas, y cambia de Centrada a la opción Izquierda.

Si has seguido los pasos de forma correcta, ya habrás podido cambiar la posición del menú de inicio para que esté en el lugar al que te has acostumbrado. Cabe decir que, con el tiempo, también te acabarías por habituar a esta nueva posición, pero viendo lo fácil que es cambiar la posición del menú de inicio en Windows 11, vale la pena colocarlo a tu gusto.