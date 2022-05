Free2move: “Tenemos planes de expansión en España, pero no inmediatamente”

Free2move, la compañía de alquiler de coches y soluciones de movilidad compartida de Stellantis, se encuentra en plena expansión de su negocio. Después de haber alcanzado el punto de equilibrio económico en 2020 y haber reforzado su presencia sobre todo en Estados Unidos, donde está en cinco ciudades, la empresa anunció la semana pasada la compra de Share Now, el carsharing de BMW y Mercedes-Benz, que sumará 10.000 vehículos a su flota actual de 2.500 coches de carsharing y le dará presencia en 14 ciudades, sobre todo alemanas.

“¿Por qué no expandirnos por España también? Sí, es parte del plan, pero no inmediatamente”, asegura la CEO mundial de Free2move, Brigitte Courtehoux, en una mesa redonda con medios de comunicación internacionales en la que estuvo presente CincoDías. La compañía tiene por objetivo facturar 2.800 millones de euros al final de la década, con una meta intermedia de 700 millones en 2025.

Hasta a esta adquisición, que supondrá la creación de un gigante del carsharing, Free2move solo tenía presencia en dos ciudades europeas, en París y en Madrid. Con Share Now, además de a Alemania, llegará también a países como Dinamarca e Italia. Courtehoux considera que hay espacio para continuar creciendo porque “en países como Italia o España, la gente necesita este tipo de soluciones”.

“Es un gran momento para llevar a cabo esta operación de compra”, añade la directiva, que resalta que la adquisición de Share Now sumará más de tres millones de clientes a Free2move, que ya cuenta con dos millones de usuarios. Stellantis, BMW y Mercedes-Benz no dieron detalles sobre el monto en el que se realizó la compra de Share Now, pero, según analistas de Bloomberg, la operación rondó los 250 millones de euros por una empresa que tiene unas pérdidas aproximadas de 200 millones anuales.

Modelo de negocio

La directiva asegura que “Free2move es rentable porque maneja diferentes modelos de negocio”. Estos son el carsharing, pero también el alquiler por días o meses. En la rama del alquiler convencional, la compañía cuenta con una oferta de 450.000 coches, medio millón de plazas de parking y 250.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

“La ventanilla única [en la que hay diferentes ofertas de movilidad] es algo muy importante para el cliente, pero también lo es para nosotros como modelo de negocio. Contratar por minutos, por días o por meses es lo que nos permite ser rentables”, insiste la consejera delegada de la compañía.

En su oferta de vehículos, Free2move cuenta no solo con coches de Stellantis, sino también con vehículos de otras marcas. “Estamos contentos de tener nuestras 14 marcas [las de Stellantis], pero no es cuestión de colocar nuestros propios vehículos. En Free2move somos agnósticos en cuanto a firmas. Queremos proporcionar al cliente la experiencia adecuada en el momento adecuado”, explica Courtehoux.