Una startup española ayuda a las empresas a ser más sostenibles con el medio ambiente

Reducir la huella ambiental que se deja es algo muy importante para muchas personas que son conscientes de los problemas derivados del cambio climático. En ocasiones, conseguir esto es complicado para ellas y, como no, para las empresas. Una startup española ha creado la aplicación The Good Goal que llega justo para cambiar esto.

¿Y cómo pretende conseguirlo? Mediante una app producida en España que tiene algunas características que le hace ser especial a la hora de conseguir el objetivo antes mencionado. Un ejemplo es que aplica procesos de motivación y gamificación -donde no faltan los retos- para conseguir resultados tangibles a la hora de ser más respetuosos con el medio ambiente. Y esto no es algo sencillo, ya que sacar a las personas de su zona de confort no es para nada fácil debido a los hábitos adquiridos que todos tenemos.

La idea de la aplicación The Good Goal

Una de las cosas esenciales que ofrece este trabajo es facilitar una información fiable a los usuarios, por lo que estos son capaces de conocer el impacto que tienen sus acciones habituales en el cambio climático. Incluso, existen opciones avanzadas que permiten desde monitorizar el ahorro en CO₂ (basado todo ello en un objetivo anual, que puede ser incluso lograr ser emisiones cero). Esto también es importante para las empresas debido a que pueden conseguir el objetivo firmado por 130 países para conseguir en 2050 la neutralidad de carbono.

The Good Goal

¿Y qué ofrece esta aplicación para alcanzar el objetivo? Pues son tres apartados en los que trabaja: motivar, mediante retos, a crear la confianza suficiente para realizar el cambio que incluso puede ser beneficioso económicamente hablando; tener muy claro el impacto ambiental que se tiene en las acciones usuales de forma completamente clara; y, también, lograr acciones personalizadas con las que ser más sostenible sea una realidad.

El funcionamiento de la app

Esta es otra de sus grandes virtudes, ya que todo es muy sencillo de hacer y, por lo tanto, personas y empresas en poco tiempo se tiene generado un perfil con el que trabajar a la hora de reducir el impacto medioambiental que se tiene. Estos son los pasos que se deben realizar:

Adquisición de datos mediante preguntas sencillas y, de esta manera, conocer incluso cómo se debe avanzar semana a semana.

Personalización de retos mediante acciones que mejoran tu sostenibilidad y con las que conseguirás puntos para lograr el mínimo marcado de modo divertido.

Revisión de consecución del objetivo final con datos muy sencillos de entender mediante el uso de anillos de colores… que son los que harán que logres tener mejores hábitos medioambientales.

The Good Goal

Una aplicación creada en remoto

Esto se debe a que su desarrollo se realizó en el año 2020 en plena cuarentena y, por lo tanto, la app es un ejemplo de todo lo que se puede conseguir de forma colaborativa. El trabajo es completamente femenino, ya que las cofundadoras son Nerea Mendinueta (Madrid), Nadia de la Fuente (León) y Nicole Flamarique (Pamplona) que no se llegaron a conocer físicamente hasta pasado un año y medio de la creación del proyecto.

La descarga de la aplicación se puede conseguir desde esta página web y, aparte de todo lo indicado, hay que destacar que la evolución de la aplicación The Good Goal es constante para mantener siempre un alto valor para todo tipo de clientes tanto B2C como del B2B. Una excelente creación que permite luchar contra el gran problema del cambio climático.