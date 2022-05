Yolanda Díaz anuncia una comisión para la "gran reforma del derecho laboral"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en "estos días" se constituirá una comisión de expertos para poner en marcha la "gran reforma del derecho laboral" y "en pocas semanas" se abordará con los agentes sociales una "ley de participación institucional" para "seguir mejorando la vida de la gente".



Así lo ha expresado Díaz minutos antes del inicio de la manifestación en Madrid por el Día de los Trabajadores, a la que ha asistido junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, entre otros.



Sobre la reforma del derecho laboral español que ha avanzado, el Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI", ha indicado que con ella se busca "cambiar la realidad de arriba a abajo" frente "al viejo estatuto del siglo XX" que "tenía tintes autoritarios".



Respecto a la ley de participación institucional, ha destacado que responde al funcionamiento y la "buena herramienta" del diálogo social, el cual ha practicado en su labor como ministra de Trabajo con los sindicatos organizadores de la marcha, UGT y CCOO.



Precisamente, Díaz ha incidido en que el 1 de mayo es el día de los sindicatos, así como de los "trabajadores y trabajadoras del mundo", entre los que se ha acordado especialmente de los ucranianos, quienes, ha lamentado, no podrán salir a manifestarse este domingo.



Por otro lado, ha recordado que la manifestación de este 1 de mayo se lleva a cabo después de una pandemia que no permitió celebrar la marcha de forma presencial en el 2020, por lo que ha llamado a "festejar" ahora. "Este día es de fiesta, caminos hacia delante y de mejorar la vida de la gente", ha apostillado.



Asimismo, ha reivindicado que es la "primera vez" que se sale a las calles de España por este día "diciendo que sí se ha mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras".



En este sentido, ha destacado que el Gobierno ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha hecho leyes de igualdad retributiva para las trabajadoras de España y leyes para los trabajadores vulnerables. "La precariedad tras reforma laboral en nuestro país se va a acabar",

ha agregado también.



Por último, Díaz ha asegurado que el Ejecutivo continuará avanzando en los derechos de los trabajadores: "No nos conformamos, no nos quedamos aquí, vamos a seguir caminando (...). Digamos a los jóvenes que van a tener futuro y que van a poder volver a nuestro país y vivir con

dignidad".

La manifestación del Primero de Mayo arrancó con los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, a la cabeza y con una exigencia a la patronal para que suba los salarios y al Gobierno para que ponga en marcha medidas que frenen la inflación y fomenten la igualdad.

Bajo el lema 1º Mayo. La Solución: Subir salarios, contener precios, más igualdad, los sindicatos vuelven a salir el Día del Trabajo en Madrid a la calle con un recorrido distinto al habitual, que comenzará en la Gran Vía para terminar en la Plaza de España.

A dicha marcha se han acercado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Educación, Pilar Alegría; el de Asuntos Sociales, Alberto Garzón, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, entre otros.

Con actos convocados en más de 70 ciudades de todo el país reclaman a la patronal que firme un acuerdo que incluya "fórmulas salariales que garanticen el mantenimiento del poder de compra y cláusulas de revisión salarial", al tiempo que solicitan al Gobierno ayudas para evitar que los trabajadores sigan empobreciéndose.