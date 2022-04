Marriott prevé abrir 200 nuevos hoteles en EMEA en dos años

El grupo hotelero estadounidense Marriott International celebra, con la apertura de The Westin London City, su hotel número 1000 en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), lo que supone el desembarco de la marca en el mercado británico. Al mismo tiempo ha presentado su plan estratégico para los próximos dos años, que recoge la apertura de 200 propiedades —lo que equivaldría a 38.000 habitaciones— en la citada región. Se trata de una área clave, en palabras del presidente de Marriott International en la región de EMEA, Satya Anand, en la que el último año han abierto cerca de 90 hoteles, incluidos los estrenos de "algunas de nuestras marcas en destinos como Ibiza, Reikiavik y El Cairo, así como otras aperturas en mercados muy establecidos como Londres y Dubái".

La región es clave, añade Richard Brekelmans, vicepresidente de Marriott International para el Sur de Europa, tanto como "destino para viajes de entrada de viajeros de todo el mundo, como también como mercados de origen para viajes de salida hacia nuestro portfolio global de propiedades". En este sentido, agrega que, según datos que manejan a través del programa de fidelización de clientes de Marriott Bonvoy, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son destinos en auge para este verano, en el que se espera que los viajeros pasen más tiempo de vacaciones y amplíen su presupuesto en viajes. "Esperan recuperan la tendencia de marcharse de viaje dos semanas en el período estival, gastar mucho más y ausentarse por más tiempo que antes del COVID para compensar los dos años de viajes perdidos", explica Brekelmans a CincoDías.

De hecho, según datos Marriott Bonvoy, más de la mitad de los españoles (52%) ya saben que viajarán al extranjero este verano (junio-septiembre), el 92 % afirma que gastará más de lo habitual: con un incremento de media de 1.276 euros por persona. Este incremento del gasto está encabezado por los turistas más jóvenes de la Generación Z, menores de 25 años, casi siete de cada diez de ellos (69%) dicen que planean irse fuera de vacaciones este verano. A pesar de que es probable que ganen menos, planean gastar un promedio de 1.356 euros más de lo que gastarían normalmente en sus vacaciones, más que cualquier otro grupo de edad.

Y son las marcas englobadas en la categoría Select, como AC by Marriott, Moxy Hotels, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Aloft Hotels, Element Hotels y Four Points by Sheraton, las que son líderes de crecimiento en Europa, y ya representan más del 50 % de la cartera de hoteles en proyecto ya firmados por la empresa en la región europea.

Por ejemplo, Moxy Hotels, la marca de hoteles más atrevida y experiencial que la cadena ha creado para un cliente más joven, añadirá más de 26 hoteles adicionales a su cartera en la región entre este año y el siguiente, y entre las aperturas planificadas se incluyen el Moxy Liverpool City Centre (Reino Unido), el Moxy Paris East (Francia) y el Moxy Pompeii (Italia).

También Fairfield by Marriott, cuya primera apertura en Europa está prevista para 2023, espera abrir dos nuevos hoteles el próximo año: el Fairfield by Marriott Badhoevedorp Amsterdam Schiphol Airport (Países Bajos) y el Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn (Dinamarca).

Por su parte, el segmento de estancia prolongada sigue siendo, según el grupo hotelero, extremadamente resiliente en Europa, "especialmente con el auge de los viajes con múltiples propósitos". El año pasado, la empresa abrió cuatro hoteles Residence Inn by Marriott en Europa y planea ampliar su alcance con la apertura de 15 hoteles en ciudades en boga como Nápoles (Italia), Viena (Austria) y París (Francia).

Las conversiones de hoteles –Marriott opera y franquicia hoteles y otorga licencias para complejos vacacionales de multipropiedad– de una marca a otra son, explica la cadena, uno de los factores de impulso importante para el crecimiento de la reserva de habitaciones en Europa, especialmente para los hoteles independientes, debido a los sistemas de distribución de Marriott. Las conversiones suponen aproximadamente el 30% de las aperturas de hoteles planificadas en Europa entre 2022 y 2023, debido al interés de los propietarios en la cartera de marcas de colección de la compañía, sobre todo de Autograph Collection Hotels, The Luxury Collection y Tribute Portfolio.

En este sentido, Jerome Briet, director general de desarrollo en Marriott International, EMEA, asegura que "conforme emergemos de la pandemia global, seguimos siendo testigos de la gran demanda que suscita entre los propietarios de hoteles la cartera de marcas de Marriott, con 30 marcas muy valoradas, debido a que nuestros propietarios y franquiciados se benefician de nuestra creciente base de miembros de Marriott Bonvoy]".

Lujo y auge en Oriente Medio

Los hoteles y las propiedades residenciales de lujo viven un momento de esplendor debido a la gran demanda entre los consumidores. De hecho, según explica Brekelmans, Marriott International firmó en 2021 un total de 40 acuerdos de hoteles de lujo en todo el mundo, lo que representa más de 6.000 habitaciones, y aumentó su cartera de habitaciones de hotel de lujo en un 4,8%. En Europa, las inauguraciones de hoteles de lujo de Marriott International incluyen el W Algarve, prevista para el próximo mes de mayo, y el W Costa Navarino, en Grecia, que abrirá este verano, mientras que el W Roma se inauguró a fines del año pasado.

En cuanto al mercado español, asegura que el segmento de lujo "ha experimentado un gran crecimiento durante la última década, con productos y servicios más sofisticados para atender las necesidades de cualquier huésped, y ciudades como Madrid y Barcelona están ahora a la vanguardia de la hostelería internacional".

Y agrega que un hotel de lujo es ahora mucho más que un lugar donde dormir, ya que ofrecen gastronomía, tratamientos de bienestar y belleza y la mejor oferta de ocio. "A partir de la pandemia, vimos que los consumidores españoles comenzaron a venir a nuestras propiedades para vivir estas experiencias sin tener que quedarse a dormir", explica el responsable de Marriott International para el Sur de Europa.

Pero es en Oriente Medio donde este segmento está en pleno auge, ya que representa un 20% de todas los proyectos firmados por la compañía en la región. Entre las aperturas previstas: W Dubai – Mina Seyahi, que abrirá en abril de este año, y un mes más tarde, la empresa espera presentar la marca The Ritz-Carlton en Jordania, con la apertura del The Ritz-Carlton Amman.

La firma, que cuenta con 8.000 propiedades englobadas en 30 marcas que se extienden por 139 países, apuesta por el desarrollo turístico en Arabia Saudí con cuatro hoteles de lujo previstos para finales de 2023. Entre las propiedades que se sumarán, se incluyen dos hoteles de lujo dentro del Red Sea Project, incluyendo The St. Regis Red Sea Resort. En Catar abrirán cuatro hoteles de lujo para finales de 2023, incluido el increíble Palais Vendôme, un Luxury Collection Hotel, Doha y The Doha Edition.

En cuanto al sector residencial, Marriott abrió W Residences Dubái – The Palm, en el que se incluyen 104 residencias repartidas en ocho mansiones, y espera añadir otros cuatro proyectos residenciales de marca en Oriente Medio entre 2022 y 2023, incluido The Residences en The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar.

Safaris prémium en África

La reciente adquisición del JW Marriott Masai Mara Lodge en Kenia supondrá el estreno de la marca en el país y en el segmento de los safaris de lujo. La empresa espera abrir más de 20 hoteles en África entre 2022 y 2023. Entre ellos, hay seis propiedades Protea Hotels by Marriott, incluido el Protea Hotel by Marriott Accra Kotoka Airport en Ghana, con 200 habitaciones, y el Protea Hotel Fire & Ice! by Marriott Polokwane en Sudáfrica. Estos hoteles permitirán que sus huéspedes disfruten del sabor de lo local de una forma realmente auténtica. Entre las aperturas que se esperan en la región se incluyen cinco hoteles Four Points by Sheraton, lo que supone el debut de la marca en Ruanda con el Four Points by Sheraton Kigali y la ampliación de la presencia de la marca en Nigeria con la suma del Four Points by Sheraton Ikot Ekpene.