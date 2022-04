Datos de siniestralidad de los autónomos: se duplican los casos en lo que llevamos de año

Los datos de siniestralidad entre el colectivo de trabajadores autónomos se han duplicado en lo que va de año. En concreto, 14 profesionales han perdido la vida durante los dos primeros meses de 2022, el doble de la cifra registrada el año anterior.

El dato pertenece al informe que ha elaborado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) con los datos de siniestralidad laboral. Según detallan desde ATA, durante los meses de enero y febrero las mutuas de trabajo registraron 5.040 accidentes de trabajo en profesionales autónomos. En el mismo periodo del año anterior los autónomos habían registrado 4.970 accidentes laborales.

De todos los accidentes producidos en este periodo, la mayoría, 4.685 se produjeron durante la jornada laboral, mientras que 355 de ellos fueron in itinere. Aún así, el informe muestra que se han reducido los accidentes in itinere. En concreto, se han producido 40 accidentes in itinere menos que en los primeros meses de 2020; ha habido también un accidente mortal menos en esta situación y 4 accidentes graves menos.

Andalucía, la comunidad con más accidentes

Por comunidades autónomas, destaca Andalucía, que es donde más siniestralidad se ha registrado. El informe de ATA pone de manifiesto que en Andalucía se han producido 885 accidentes laborales. Por detrás se sitúa la Comunidad Valenciana, con 527 accidentes de trabajo y, en tercer lugar, Cataluña, con 499 accidentes.

En cuanto a los sectores de actividad con mayor número de accidentes destacan la construcción, con una incidencia de 173,2; la agricultura, con una incidencia de 134 y el transporte y almacenamiento, con una de 119,3.

El director del área de área de Prevención de ATA, José Luis Perea, advierte de que la cifra es “inconcebible y una problemática a la que se debe poner freno ya. Siguen muriendo autónomos en los andamios, en manejo de maquinaria agrícola y en la carretera, principalmente. Se pone de manifiesto la falta de asesoramiento preventivo ya que los recursos públicos que se destinan a esta materia son insuficientes, incluso inexistentes, tanto a nivel estatal como como en el ámbito de las comunidades autónomas”.